خبراء تكنولوجيا: الأردن بيئة آمنة للاستثمارات الرقمية



وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان تقدم الأردن 44 مركزا ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، يعكس التزام الأردن القوي بالأمن السيبراني،ويعد دليلا على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والمتابعة المباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، وانه خطى خطوات مهمه في الأمن السيبراني.



وكان الأردن تقدم وللمرة الأولى ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالمياً 44 مركزا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حيث حصل على الترتيب 27 عالمياً استناداً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024 مقارنة بترتيب 71 عالمياً عن تقرير عام 2020.



وكشف التقرير والمتضمن ترتيب 194 دولة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي عن حصول المملكة على علامة 98.6 بالمئة مقارنة بعلامة 71 بالمئة عن تقرير عام 2020.

وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد كان لها الأثر المباشر في تطوير وارتقاء منظومة الأمن السيبراني الوطنية وتطور هذه المنظومة وتقدمها، من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية.



وأضاف أن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، رغم محدوديتها، مكن من وضع الأردن ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حيث حقق الأردن المرتبة 27 من بين 194 دولة شملها التقييم.



وأشار المحارمة الى ان مؤشر الأمن السيبراني العالمي هو أداة تقيس مستوى الأمن السيبراني في الدول حول العالم، ويتم تطويره من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، ويهدف إلى تقييم قدرة الدول على مواجهة التهديدات السيبرانية وحماية بنيتها التحتية الرقمية.



وأوضح المحارمة ان المؤشر يعتمد على محاور رئيسية تشمل: التدابير القانونية والتشريعات المعمول بها في مجال الأمن السيبراني، وحصل الأردن على علامة 20 من 20 في هذا المحور، والتدابير الفنية بمعنى التقنيات والأدوات المستخدمة لحماية الأنظمة والشبكات وحصل الأردن على علامة 19.38 من 20، وكذلك التدابير التنظيمية التي تعني السياسات والإجراءات المعمول بها لدعم الأمن السيبراني حيث حصل الأردن فيها على علامة 19.22.



وحصل الأردن على علامة 20 من 20، في تدابير التعاون المحلي والدولي، والتي تمثل مدى التعاون بين الدول في مواجهة التهديدات السيبرانية، وفي تدابير بناء القدرات وهي برامج التعليم والتدريب ورفع المهارات المتعلقة بالأمن السيبراني، حصل الأردن على 20 من 20 فيها.



من جهته، قال رئيس قسم علوم الحاسوب في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد العتوم، إن تقدم الأردن في مؤشر الأمن السيبراني يدل على أن الأردن قد خطى خطوات مهمه، حيث يُعتبر هذا التصنيف مقياساً لتطبيق الأردن الإجراءات القانونية والتقنية التي تحافظ على أمن الفضاء السيبراني للمملكة والبنية التحتية، والبرمجيات، ونظم التشغيل.



وأضاف ان هذا التقدم يسهم بشكل كبير في وضع الأردن على خريطة الأمن السيبراني العالمي، ما يجذب استثمارات جديدة من شركات عالمية ويزيد من ثقة العالم والمستخدمين في البرمجيات والمواقع الإلكترونية الأردنية.



وأشار العتوم إلى أن مؤشر الأمن السيبراني العالمي يقيس التزام الدول بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بإدارة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، حيث حصلت الأردن على علامة 100 بالمئة في ثلاثة من المعايير الخمسة الرئيسية.



بدوره ، اكد الاستشاري التقني الاستراتيجي المهندس هاني البطش، إن تصنيف الأردن في المستوى الأول يُعد إنجازاً كبيراً ويعكس التزامه القوي بالأمن السيبراني.

واضاف ان هذا التصنيف يؤكد أن الأردن يُد انموذجاً يحتذى به في المنطقة، الامر الذي يعزز مكانته الدولية ويجذب الاستثمارات، كما يعكس التصنيف الجهود التي بذلها الأردن في تطوير استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التعاون الدولي.



وأوضح البطش أنه يمكن استنتاج العديد من العوامل التي اسهمت على الأرجح في تحقيق الأردن لمستوى التصنيف الأول، منها: ان لدى الأردن استراتيجية وطنية شاملة ومتطورة للأمن السيبراني تغطي معظم المجالات الرئيسية، مثل حماية البنية التحتية الحيوية، وإدارة دورة الحياة، وإشراك أصحاب المصلحة، وتخطيط العمل.



ومن العوامل كذلك، بحسب البطش، وجود إطار قانوني قوي يدعم جهود الأمن السيبراني، يتضمن القوانين واللوائح التي تعالج الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات وأمن البنية التحتية الحيوية، وكذلك استثمار الأردن في تطوير القدرات التقنية والبنية الأساسية للحماية من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وقدرات استخبارات التهديدات، والشبكات الآمنة، وأخيرا التعاون النشط للأردن مع دول أخرى ومنظمات دولية لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والموارد المتعلقة بالأمن السيبراني.



ولفت الى أن تحقيق وضع المستوى الأول هو عملية مستمرة تتطلب جهدًا واستثمارًا مستمرين حيث سيحتاج الأردن إلى الحفاظ على التزامه بالأمن السيبراني وتكييف استراتيجياته لمعالجة التهديدات والتحديات الناشئة.



واوضح البطش ان الحفاظ على هذا المستوى المتميز يتطلب جهدًا مستمرًا واستثمارًا دائمًا، مشيرًا إلى أهمية تبني برامج لرفع مستوى الوعي العام بالأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير المواهب المحلية، ووضع خطط تنفيذية مستدامة للأمن السيبراني. (بترا)

