Sunday, 15 September 2024 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النواب الـ20 يكشف عن إرادة الأردنيين في التغيير ومعايشة تجربة برلمانية جديدة

9/15/2024 5:03:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- مع انتهاء انتخابات مجلس النواب الـ20، أظهرت صناديق الاقتراع إرادة جلية للتغيير لدى الأردنيين، تتطلع إلى المضي مع تجارب ورؤى وأفكار وبرامج لأحزاب ونواب جدد، لكن هذا لم يمنع من صعود أحزاب وإخفاق أخرى، وحصول بعضها على أصوات غير متوقعة وفشل أخرى بنيل ما كانت تتصور أنها ستحصل عليه من الأصوات، وفي النهاية، ربحت الدولة بكل مؤسساتها الرهان، وتمكنت الهيئة المستقلة للانتخاب من الفوز بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تضع بداية لطريق الإصلاح التي جاءت معطياتها في الأوراق الملكية النقاشية.
في هذا النطاق، فإن المجلس الجديد، تنتظره ملفات وقضايا ضاغطة، أبرزها تداعيات الحرب العدوانية على غزة، وما يجري في الإقليم، بخاصة في فلسطين المحتلة، وتعنت اليمين الصهيوني، ورفضه لأي حلول سلمية، وإعلان قيادات مشاركة في الحكومة الصهيونية المتطرفة، عن أطماعهم تجاه فلسطين والأردن.
كما أن المجلس تنتظره مناقشة الحكومة في برنامجها الذي ستطلب ثقة النواب على أساسه، وأيضا مناقشة الموازنة العامة للدولة وقضايا مهمة أخرى ذات صلة.
وبحسب التوقعات، يرجح صدور إرادة ملكية بدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد في مستهل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وبالأثر صدور إرادة ملكية بإرجاء عقد الجلسة، والتي يرجح أيضا أن يكون إرجاؤها حتى أواخر تشرين الأول (أكتوبر) أو بدايات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
أما بشأن السيناريوهات المتعلقة بالحكومة، فلا يوجد نص دستوري يلزمها بتقديم استقالتها، وإنما وجب عليها إن استمرت، تقديم بيان وزاري تطلب الثقة على أساسه، وفق ما تفيد به المادة (53/ 6) من الدستور، إذ يتوجب على أي حكومة قديمة أو جديدة، تقديم بيانها الوزاري لأي مجلس نواب ينتخب في عهدها، وطلبها الثقة منه بناء على بيانها، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس، كما يمكن إعادة تكليف الرئيس الحالي بتشكيل حكومة جديدة.
وهذا يعني أننا أمام 3 سيناريوهات تتعلق بالحكومة، الأول استمرارها والثاني رحيلها، والثالث تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة. من هنا، فإن الحكومة الحالية إذا أراد لها جلالة الملك عبدالله الثاني الاستمرار بعملها، يتعين عليها الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب الجدد، كما أن أي حكومة جديدة وجب عليها تقديم بيانها، وأن تطلب الثقة على أساسه، فلو افترضنا أن المجلس انعقد بدايات تشرين الثاني (نوفمبر)، فإن الحكومة وجب عليها تقديم بيانها الوزاري للمجلس قبل الأول من كانون الأول (ديسمبر).
ويشرع النائب بممارسة صلاحياته في الرقابة والتشريع والسؤال، بعد أداء القسم الدستوري، إذ تفيد المادة 80 من الدستور أن "على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله، أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة اليّ حق القيام)".
وأظهرت النتائج فوز الأحزاب بـ104 مقاعد في مجلس النواب الجديد والبالغ إجماليها 138، وبلغ عدد الأحزاب التي حصلت على مقعد أو أكثر 13 حزبا، موزعين على المقاعد العامة والمحلية، إذ حصلت الأحزاب: جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعدا، بينها 17 على القائمة العامة و14 على القائمة المحلية، تلاه الميثاق بـ21 مقعدا بينها 4 مقاعد على "العامة" و17 "المحلية"، ثم إرادة بـ19 مقعدا بينها 3 "العامة" و17 "المحلية"، فتقدم بـ8 بينها 3 على "العامة" و5 "المحلية"، والوطني الإسلامي بـ7 بينها 3 "العامة" و4 "المحلية"، وعزم 5 منهما اثنان "العامة" و3 "المحلية"، تيار الاتحاد الوطني بـ5 بينها 3 "العامة" و3 "المحلية"، والأرض المباركة والعمال نالا مقعدين لكل منهما على "العامة"، وحزبا نماء والعمل نالا مقعدا واحدا لكل منهما على "العامة"، والمدني الديمقراطي والشباب على مقعد واحد لكل منهما على "المحلية"، واستطاع اثنان من الأمناء العامين للأحزاب الوصول إلى قبة البرلمان، هما الأمين العام للوطني الإسلامي مصطفى العماوي، والأمين العام للعمل معتز أبو رمان.
وتوافقت الأحزاب التي فازت في برامجها على: حماية السيادة الوطنية ومقدرات البلاد، وإعلان موقف ضد التوطين والوطن البديل، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم وديارهم وتقرير المصير، وحق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، والتفكير بمشروع نهضوي عربي في مواجهة مشروع (إسرائيل الكبرى) الذي يستهدف فلسطين والأردن والوطن العربي.
وحضرت قضايا أخرى في برامج حزبية على نحو تفصيلي، وغابت عن أخرى، ولعل أبرزها قضية التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وتوجيه الجهود نحو اقتصاد وطني منتج، واستثمار الثروات الطبيعية الكبيرة، وتعديل التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية، وعلى رأسها قانونا ضريبتا الدخل والمبيعات، وتطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين، وإيجاد بيئة تشريعية، وقوانين تحول دون وقوع الفساد بكل أشكاله، ومحاسبة كل من يعتدي على المال العام، وتطبيق القانون بالتساوي بين المواطنين، ورفع مخصصات وزارتي التعليم والصحة في الموازنة العامة، والوصول الى تأمين صحي مجاني كحق دستوري، ورفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع المشاريع الإنتاجية لمواجهة البطالة بين صفوف الشباب، وتعديل قانون العمل لحماية العمال من الفصل التعسفي، وسنّ قانون خاص للنقابات العمالية يطلق حرية التنظيم النقابي ويصون حقوق العمال، وتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين رجالاً ونساء، بحيث تشمل الحقوق الأساسية وعلى رأسها: التعليم والرعاية الصحية والعمل، وتوفير شروط انخراط الشباب في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الانتساب للأحزاب، وتوجيه الاهتمام بالثقافة الوطنية والإنسانية للأجيال الصاعدة، ونشر المؤسسات الثقافية والرياضية والتدريب المهني، ومؤسسات البحث العلمي في المحافظات، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة في الحقوق دون تمييز، خصوصاً حق تلقي الرعاية الصحية والعمل في منشآت القطاع العام، ودعم القطاع الزراعي وإعفاء المزارعين من عبء الديون وفوائدها، وتقديم قروض ميسرة لهم.
ومن المجلس السابق عاد النواب: صالح العرموطي، أحمد الصفدي، نصار القيسي، علي الغزاوي، محمد الظهراوي، احمد القطاونة، دينا البشير، حابس الشبيب، صالح أبو تايه، طلال النسور، علي الخلايلة، اسماعيل المشاقبة، محمد المرايات، عبد الرحمن العوايشة، محمد المحارمة، احمد الرقب، احمد عشا، اندريه حواري، ينال فريحات، نمر سليحات، خالد أبو حسان، سالم العمري، مجحم الصقور، عارف السعايدة، احمد السراحنة، هايل عياش، هيثم زيادين، عدنان مشوقة، آمال البشير، وفليحة سبيتان.
أما من عاد من مجالس نيابية سابقة، فبلع عددهم 19 نائبا وهم: خميس عطية، مازن القاضي، مصطفى العماوي، محمد عقل، موسى الوحش، سليمان الزبن، معتز أبو رمان، مصطفى الخصاونة، حياة المسيمي، ديمة طهبوب، هدى العتوم، حابس الفايز، محمد المراعية، محمد هديب، محمود نعيمات، احمد هميسات، جمال قموه، وصفي حداد، ونبيل الشيشاني.
وارتفع عدد السيدات البرلمانيات في المجلس الـ20 ليصبح عددهن 27، وفازت بمقاعد "الكوتا" ضمن القوائم المحلية 18 سيدة، وضمن المقاعد العامة 9 سيدات هن: حياة المسيمي، ديمة طهبوب، هدى العتوم، نور أبو غوش، تمارا ناصر الدين، دينا البشير، هالة جراح، هدى نفاع، ورند الخزوز، بينما ارتفع عدد المقاعد التي يشغرها مسيحيون من 9 مقاعد الى 10 بعد فوز هدى نفاع ضمن التنافس في القوائم العامة، كما بلغ عدد المحامين تحت القبة 17، و6 أطباء أسنان، وعدد مثله من الأطباء البشريين، وصحفيان اثنان هما الزميلان عطا الحنيطي وحسين العموش، كما وضم مهندسين وصيادلة، ومتقاعدين عسكريين.
ولأول مرة يستطيع النائب جهاد مدانات وهو مسيحي من الحصول على مقعد نيابي ضمن قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي، محققا رقما غير مسبوق قدر بـ23726 صوتا، بينما حصل النائب صالح العرموطي على أعلى الأصوات على مستوى المملكة ونال 29911 صوتا، بينما لم يحالف الحظ عددا من المترشحين السابقين، بينهم محمود الخرابشة، فواز الزعبي، نضال الحياري، ضرار الداوود، ميرزا بولاد.
ومن الملفات الساخنة التي تنتظر المجلس الجديد مشروعا قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل الذي وجد نقدا من الاتحاد العام لنقابات العمال إبان نشر مسودته الأولى، إذ أعلن الاتحاد رفضه للتعديلات عليه، ما سيضع النواب الجدد أمام مناقشات حادة تتعلق به، كما أن مصير نقابة المعلمين سيعود إلى الواجهة من جديد.

MENAFN15092024000072011014ID1108675057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث