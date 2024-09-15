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أجواء معتدلة في أغلب المناطق وباردة نسبيًا ليلاً حتى الأربعاء

9/15/2024 5:03:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتأثر المملكة اليوم الأحد، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة قادمة من شرق البحر الابيض المتوسط، لتسجل درجات الحرارة العظمى أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، و حاراً نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس مائلا للبرودة ليلًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع تكاثر للغيوم على ارتفاعات منخفضة لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا وغائما جزئيًا في أغلب المناطق، و حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويبقى الطقس الثلاثاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15 ، وفي مرتفعات الشراة 26 - 14, وفي مناطق البادية 33 - 20, وفي مناطق السهول 28 - 19, وفي الأغوار الشمالية 36 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 37 - 24، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.-(بترا)

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