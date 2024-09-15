بعثة الاتحاد الأوروبي: الأردن نجح بإجراء الانتخابات رغم الأحداث الإقليمية المضطربة

MENAFN - Amman Net) عمان نت - قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية زيليانا زوفكو، إن الأردن نجح بإجراء الانتخابات النيابية رغم الأحداث الإقليمية المضطربة، وأبرزها الحرب على غزة.

وأضافت زوفكو، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، أن الانتخابات النيايبة 2024 جعلت مجلس النواب الأردني أكثر شمولية، مشيرة إلى أن الانتخابات كانت شاملة وجيدة التنظيم في سياق عملية الإصلاح.

وأكدت أن الانتخابات أظهرت نزاهة في تطبيقها، رغم ثغرات بسيطة تتعلق بتمويل وترويج الحملات الانتخابية للأحزاب خلال الصمت الانتخابي.

وأوضحت أن التقرير النهائي والتوصيات للانتخابات سيكون بعد شهرين، مضيفة أن البعثة حيادية في عملها لمراقبة الانتخابات.

"يعد قانون الانتخابات لعام 2022 لمجلس النواب وقانون الأحزاب السياسية من الإنجازات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب على مدى ثلاث دورات انتخابية متتالية؛ كما أنه أحد العناصر الهامة في عملية التحديث السياسي"، وفق زوفكو.

وتتألف بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الأردنية من 120 مراقبا من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن كل من كندا والنرويج وسويسرا، كما تضم وفدا يتألف من سبعة أعضاء من البرلمان الأوروبي و32 دبلوماسيا معتمدا في عمّان.

ووفق الاتحاد الأوروبي؛ زار مراقبو الاتحاد خلال يوم الانتخابات 622 غرفة اقتراع في كافة الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة، وذلك بهدف مراقبة عمليات التصويت والفرز، كما عملوا خلال الليل، على مراقبة عملية التجميع على مستوى اللجان في الدوائر الانتخابية.

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