بعثة الاتحاد الأوروبي: الأردن نجح بإجراء الانتخابات رغم الأحداث الإقليمية المضطربة

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- Amman Net) عمان نت - قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية زيليانا زوفكو، إن الأردن نجح بإجراء الانتخابات النيابية رغم الأحداث الإقليمية المضطربة، وأبرزها الحرب على غزة.
وأضافت زوفكو، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، أن الانتخابات النيايبة 2024 جعلت مجلس النواب الأردني أكثر شمولية، مشيرة إلى أن الانتخابات كانت شاملة وجيدة التنظيم في سياق عملية الإصلاح.
وأكدت أن الانتخابات أظهرت نزاهة في تطبيقها، رغم ثغرات بسيطة تتعلق بتمويل وترويج الحملات الانتخابية للأحزاب خلال الصمت الانتخابي.
وأوضحت أن التقرير النهائي والتوصيات للانتخابات سيكون بعد شهرين، مضيفة أن البعثة حيادية في عملها لمراقبة الانتخابات.
"يعد قانون الانتخابات لعام 2022 لمجلس النواب وقانون الأحزاب السياسية من الإنجازات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب على مدى ثلاث دورات انتخابية متتالية؛ كما أنه أحد العناصر الهامة في عملية التحديث السياسي"، وفق زوفكو.
وتتألف بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الأردنية من 120 مراقبا من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن كل من كندا والنرويج وسويسرا، كما تضم وفدا يتألف من سبعة أعضاء من البرلمان الأوروبي و32 دبلوماسيا معتمدا في عمّان.
ووفق الاتحاد الأوروبي؛ زار مراقبو الاتحاد خلال يوم الانتخابات 622 غرفة اقتراع في كافة الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة، وذلك بهدف مراقبة عمليات التصويت والفرز، كما عملوا خلال الليل، على مراقبة عملية التجميع على مستوى اللجان في الدوائر الانتخابية.
المملكة
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