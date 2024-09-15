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7 إصابات بتصادم مركبة وحافلة ركاب على طريق الشونة

9/15/2024 3:16:49 AM
(MENAFN- Amman Net) تعاملت كوادر الدوريات الخارجية والدفاع المدني صباح اليوم مع حادث تصادم وقع بين مركبة خصوصي وحافلة نقل ركاب متوسطة على طريق الشونة الشمالية.
وقال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام الأحد، إنه تم نقل واسعاف 7 اصابات متوسطة حتى الآن الى مستشفى الشونة، كما يجري التعامل مع اشتعال مقدمة الحافلة، منوها الى أن الكوادر بالميدان تعمل لفتح الطريق وإزالة الأثر المروري.

وأضاف أنه وبالرغم من تكرار التحذيرات اليومية من ارتكاب المخالفات المسببة للحوادث وخاصة تجاوز السرعة المقررة وما يلقى ذلك من استجابة من شريحة كبيرة من مستخدمي الطرق غلا أنه تم ضبط مركبة على طريق الأزرق كادت أن تكون مشروع لحادث مؤكد تسير بسرعة أعلى من ضعف السرعة المقررة وصلت إلى 198 كلم بالساعة في حين كانت السرعة المقررة 90كم/ساعة.

من جانبه أكد مندوب إدارة السير على الجاهزية التامة للتعامل مع نشاط الحركة المروية بالتزامن مع بداية الأسبوع، وأشار إلى تعزيز جميع مناطق الاختصاص والطرق الرئيسية والشوارع الحيوية ومحيط المدارس بمجموعات السير لضمان الوصول الآمن للطلبة باتجاه مدارسهم، حفاظا على السلامة العامة وانسيابية حركة السير.

وأكد ضبط العديد من المركبات والتي قام سائقوها بالتلاعب بلوحة الأرقام أو إخفائها مما يتسبب بفوضى مرورية ومؤشر لارتكاب ممارسات خطرة.

ونوه إلى أن عقوبة هذه المخالفة تصل على الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 250 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو بكلتا العقوبتين بالإضافة للحجز الفوري للمركبة مدة لا تقل عن 24 ساعة وصولاً إلى 30 يوم.

كما أكد على ضرورة التزام السائقين بالمسرب المخصص وتحديد وجهة السائق لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية.

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