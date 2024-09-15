7 إصابات بتصادم مركبة وحافلة ركاب على طريق الشونة

(MENAFN
- Amman Net) تعاملت كوادر الدوريات الخارجية والدفاع المدني صباح اليوم مع حادث تصادم وقع بين مركبة خصوصي وحافلة نقل ركاب
متوسطة على طريق الشونة الشمالية.
وقال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام الأحد، إنه تم نقل واسعاف 7 اصابات متوسطة حتى الآن الى مستشفى
الشونة، كما يجري التعامل مع اشتعال مقدمة الحافلة، منوها الى أن الكوادر بالميدان تعمل لفتح الطريق وإزالة الأثر المروري.
وأضاف أنه وبالرغم من تكرار التحذيرات اليومية من ارتكاب المخالفات المسببة للحوادث وخاصة تجاوز السرعة المقررة وما يلقى ذلك من استجابة من شريحة كبيرة من مستخدمي الطرق غلا أنه تم ضبط مركبة على طريق الأزرق كادت أن تكون مشروع لحادث مؤكد تسير بسرعة أعلى من ضعف السرعة المقررة وصلت إلى 198 كلم بالساعة في حين كانت السرعة المقررة 90كم/ساعة.
من جانبه أكد مندوب إدارة السير على الجاهزية التامة للتعامل مع نشاط الحركة المروية بالتزامن مع بداية الأسبوع، وأشار إلى تعزيز جميع مناطق الاختصاص والطرق الرئيسية والشوارع الحيوية ومحيط المدارس بمجموعات السير لضمان الوصول الآمن للطلبة باتجاه مدارسهم، حفاظا على السلامة العامة وانسيابية حركة السير.
وأكد ضبط العديد من المركبات والتي قام سائقوها بالتلاعب بلوحة الأرقام أو إخفائها مما يتسبب بفوضى مرورية ومؤشر لارتكاب ممارسات خطرة.
ونوه إلى أن عقوبة هذه المخالفة تصل على الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 250 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو بكلتا العقوبتين بالإضافة للحجز الفوري للمركبة مدة لا تقل عن 24 ساعة وصولاً إلى 30 يوم.
كما أكد على ضرورة التزام السائقين بالمسرب المخصص وتحديد وجهة السائق لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية.
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