الذكاء الاصطناعي يلتقي بالإبداع: سيد فاردين وآصف أكرم يعلنان عن إصدار أغنية جديدة في سبتمبر 2024

(MENAFN
- Franklin Records) في تعاون رائد، من المقرر أن يصدر المنتجان الموسيقيان سيد فاردين وآصف أكرم أغنية جديدة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في 23 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن تدفع هذه الأغنية، التي تدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة مع الإبداع الفني، حدود إنتاج الموسيقى الحديثة.
تعاون فاردين وأكرم، المعروفان بنهجيهما المبتكرين في الموسيقى، في وقت سابق من هذا العام بهدف استكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز العملية الإبداعية. لقد استخدما الذكاء الاصطناعي ليس فقط كأداة، ولكن كمتعاون في تأليف الألحان والتناغمات، وحتى المساهمة في ترتيب الأغنية. يعد هذا المزيج الفريد من الإبداع البشري ومدخلات الذكاء الاصطناعي بتقديم شيء جديد وغير متوقع للمستمعين.
أعرب سيد فاردين عن حماسه بشأن المشروع، قائلاً: "الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إعادة تعريف كيفية تفكيرنا في إنشاء الموسيقى. إنه ليس مجرد أداة لأتمتة المهام؛ يمكنه طرح أفكار جديدة، وهذه الأغنية شهادة على ذلك".
أعرب عاصف أكرم عن مشاعر مماثلة، مضيفًا: "أردنا أن نبتكر شيئًا لم يتم فعله من قبل - تعاون بين الفنانين والذكاء الاصطناعي، حيث يساهم كلاهما في المنتج النهائي. لقد كانت رحلة لا تصدق، ولا نستطيع الانتظار حتى يسمعها العالم".
من المتوقع أن يمزج المسار الذي لم يتم تسميته بعد بين أنواع مختلفة، مما يعكس الخلفيات الموسيقية المتنوعة لكلا الفنانين، مع دمج عناصر تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تمهد الطريق للابتكارات المستقبلية في صناعة الموسيقى.
ينتظر المعجبون بفارغ الصبر إصدار 23 سبتمبر، حيث يراقب عالم الموسيقى لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر هذه الشراكة بين الذكاء الاصطناعي والبشر على العصر القادم من إبداع الموسيقى.
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