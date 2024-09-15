الجريدة الرسمية تنشر النتائج النهائية للانتخابات النيابية 2024

الجريدة الرسمية تنشر النتائج النهائية للانتخابات النيابية 2024
التاريخ
9/15/2024 2:18:44 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان15 أيلول (بترا )-نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مساء امس السبت النتائج النهائية للانتخابات النيابية 2024 .
--(بترا )
ع ط
15/09/2024 00:54:08
MENAFN15092024000117011021ID1108674724
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