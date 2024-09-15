المستوطنون يعربدون :هاجموا قرية أم صفا ويطلقون النار صوب منازل المواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN/
يواصل المستوطنون المتطرفون اعمال
العربدة والاعتداءات في الضفة الغربية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم حيث كانت اخر هذه الاعتداءات في قرية ام صفا.
وهاجم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازل المواطنين.
وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح"، بأن عشرات المستوطنين المتمركزين عند جبل الرأس هاجموا القرية واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي اتجاهها بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف، أن شابين أصيبا برضوض وكسور أثناء محاولتهما الابتعاد عن المنطقة المستهدفة، ونقلا على أثرها إلى المستشفى.
وأشار صباح، إلى أن منطقة جبل الرأس وجبل أبو طنطور تشهد عمليات تجريف واسعة من قبل الاحتلال ومستوطنيه منذ عدة أسابيع.
ولفت، إلى أن عدوان الاحتلال تصاعد بشكل كبير منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث تشهد القرية أعمال تجريف للأراضي الزراعية، وتوزيع إخطارات بهدم منازل والاستيلاء على أراضي المواطنين.
يذكر، أن المستوطنين شنوا هجوما واسعا على أم صفا في شهر حزيران العام الماضي، إذ أحرقوا منازل ومركبات بحماية من قوات الاحتلال.
وفي الخليل اقتحم مستوطنون، مساء
السبت، البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين المسلحين، بحماية جنود الاحتلال، اقتحموا البلدة القديمة من الخليل ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي وصولا إلى مدرسة أسامة بن المنقذ التي استولى عليها الاحتلال وحولها إلى "معهد" للحاخامات وأطلق عليها اسم مستعمرة "بيت رومانو".
وجاب المستوطنون شوارع وأزقة البلدة القديمة، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب منها "الموت للعرب"، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين في البلدة القديمة ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية إلى البلدة.
وفي محافظة بيت لحم هاجمت قوات الاحتلال والمستوطنين، مساء امس السبت منازل في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد المواطن محمود إبراهيم صويص لمراسلنا، بأنمجموعة من المستوطنون قاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات بحماية قواتالاحتلال، وتصدى لهم الأهالي لإخراجهم من الأرض.
وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابلالغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
وأشار صويص إلى أن المستعمرين وتحت حماية جيش الاحتلال حاصروا عددا من منازل المواطنين ونفذوا اعمال عربدة.
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