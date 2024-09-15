المستوطنون يعربدون :هاجموا قرية أم صفا ويطلقون النار صوب منازل المواطنين

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN/يواصل المستوطنون المتطرفون العربدة والاعتداءات في الضفة الغربية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم حيث كانت اخر هذه الاعتداءات في قرية ام صفا.

وهاجم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازل المواطنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح"، بأن عشرات المستوطنين المتمركزين عند جبل الرأس هاجموا القرية واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي اتجاهها بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، أن شابين أصيبا برضوض وكسور أثناء محاولتهما الابتعاد عن المنطقة المستهدفة، ونقلا على أثرها إلى المستشفى.

وأشار صباح، إلى أن منطقة جبل الرأس وجبل أبو طنطور تشهد عمليات تجريف واسعة من قبل الاحتلال ومستوطنيه منذ عدة أسابيع.

ولفت، إلى أن عدوان الاحتلال تصاعد بشكل كبير منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث تشهد القرية أعمال تجريف للأراضي الزراعية، وتوزيع إخطارات بهدم منازل والاستيلاء على أراضي المواطنين.

يذكر، أن المستوطنين شنوا هجوما واسعا على أم صفا في شهر حزيران العام الماضي، إذ أحرقوا منازل ومركبات بحماية من قوات الاحتلال.

وفي الخليل اقتحم مستوطنون، مساء

السبت، البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين المسلحين، بحماية جنود الاحتلال، اقتحموا البلدة القديمة من الخليل ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي وصولا إلى مدرسة أسامة بن المنقذ التي استولى عليها الاحتلال وحولها إلى "معهد" للحاخامات وأطلق عليها اسم مستعمرة "بيت رومانو".

وجاب المستوطنون شوارع وأزقة البلدة القديمة، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب منها "الموت للعرب"، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين في البلدة القديمة ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية إلى البلدة.

وفي محافظة بيت لحم هاجمت قوات الاحتلال والمستوطنين، مساء امس السبت منازل في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد المواطن محمود إبراهيم صويص لمراسلنا، بأنمجموعة من المستوطنون قاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات بحماية قواتالاحتلال، وتصدى لهم الأهالي لإخراجهم من الأرض.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابلالغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأشار صويص إلى أن المستعمرين وتحت حماية جيش الاحتلال حاصروا عددا من منازل المواطنين ونفذوا اعمال عربدة.