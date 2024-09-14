الزراعة: تعليق دعم الأسمدة مؤقتا لسارقي التيار الكهربائي لحين البت القضائي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم ، تعليق دعم الأسمدة مؤقتا للمنتفعين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي والمتعدين على الأراضي لزراعية وأملاك الدولة لحين البت القضائي.
وكانت وزارة الزراعة قد قررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتا لحوالي 18 ألف منتفع أتهموا بسرقة التيار الكهربائي،والمتعدين على أملاك الدولة،وعلى الأراضي الزراعية.
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وقال إبراهيم – في تصريحات صحفية اليوم“السبت” -إنه في حال صدور حكم نهائي بالإدانة سوف يتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيا للمتهمين من حائزي الأراضي الزراعية، أما في حال صدور حكم بالبراءة فسوف يتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى،مؤكدا أن ذلك يأتي احتراما لسيادة القانون، حيث إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي بات.
المصدر:
MENAFN14092024000202011048ID1108674486
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