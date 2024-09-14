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((الشعبة البرلمانية)) تبحث سبل تعزيز العلاقات خلال المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب

9/14/2024 7:25:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬أعضاء‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للبرلمانيين‭ ‬الشباب‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬المشتركة‭ ‬والثنائية‭ ‬مع‭ ‬وفود‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬البرلمانية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬والتوظيف‭ ‬والتشريعات‭ ‬المساندة‭ ‬لها‭.‬

والتقى‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعضوية‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬الشهابي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬فيليب‭ ‬باولير‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬واستعرض‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشباب‭ ‬ودور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭.‬

والتقت‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الوفد‭ ‬البريطاني‭ ‬برئاسة‭ ‬دان‭ ‬كاردن‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬منتدى‭ ‬الشباب‭ ‬البرلمانيين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬تباحث‭ ‬الطرفان‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالشأن‭ ‬البرلماني‭ ‬والشبابي‭.‬

والتقى‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬وفد‭ ‬البرلمان‭ ‬الروسي‭ ‬بحضور‭ ‬السيدة‭ ‬جوليا‭ ‬لازوتكينا‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي،‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬الوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬وناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬سبل‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬البرلمانية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬عقد‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬الشهابي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬الصربي‭ ‬بحضور‭ ‬إيدين‭ ‬درليك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الصربي،‭ ‬وايفانا‭ ‬ستامتوفيتش‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬الصربي،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬صربيا‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬البرلماني‭ ‬والشبابي،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والتوظيف‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬عقد‭ ‬ممثلو‭ ‬المجالس‭ ‬البرلمانية‭ ‬الخليجية‭ ‬بحضور‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬الشهابي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عضو‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬برلمانات‭ ‬الدول‭ ‬الإسكندنافية‭ ‬والشمالية‭ (‬النوردك‭). ‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬وفود‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬منها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬ودولة‭ ‬قطر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬وفد‭ ‬جمهورية‭ ‬الجزائر،‭ ‬وجمهورية‭ ‬تشاد‭ ‬وجمهورية‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬وجمهورية‭ ‬سورينام‭ ‬وجمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭.‬

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