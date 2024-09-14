((الشعبة البرلمانية)) تبحث سبل تعزيز العلاقات خلال المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد أعضاء وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب عددا من اللقاءات المشتركة والثنائية مع وفود الدول المشاركة على هامش المؤتمر، وذلك بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية والاستفادة من تجارب الدول في مجال التعليم والتدريب والتوظيف والتشريعات المساندة لها.
والتقى وفد الشعبة البرلمانية برئاسة عبدالله خليفة الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، وعضوية علي حسين الشهابي عضو مجلس الشورى، فيليب باولير الأمين العام المساعد لشؤون الشباب في منظمة الأمم المتحدة، واستعرض وفد الشعبة البرلمانية أبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال الشباب ودور السلطة التشريعية في دعم الشباب.
والتقت الشعبة البرلمانية الوفد البريطاني برئاسة دان كاردن رئيس مكتب منتدى الشباب البرلمانيين عضو مجلس العموم البريطاني، والوفد المرافق له، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن البرلماني والشبابي.
والتقى وفد الشعبة البرلمانية وفد البرلمان الروسي بحضور السيدة جوليا لازوتكينا عضو مجلس الشيوخ في الاتحاد الروسي، وعددا من الوفد المرافق، وناقش الطرفان سبل تنمية العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما عقد علي حسين الشهابي عضو مجلس الشورى لقاء مع الوفد الصربي بحضور إيدين درليك نائب رئيس البرلمان الصربي، وايفانا ستامتوفيتش عضو البرلمان الصربي، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا على الصعيد البرلماني والشبابي، والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التعليم والتوظيف.
إلى جانب ذلك، عقد ممثلو المجالس البرلمانية الخليجية بحضور علي حسين الشهابي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية لقاء مع ممثلي برلمانات الدول الإسكندنافية والشمالية (النوردك).
كما التقى وفد الشعبة البرلمانية وفود الدول الخليجية، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، إلى جانب أعضاء وفد جمهورية الجزائر، وجمهورية تشاد وجمهورية بوركينا فاسو وجمهورية سورينام وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
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