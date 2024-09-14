المجلس الأعلى للبيئة يشارك في المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك المجلس الأعلى للبيئة في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا، في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2024 في العاصمة السعودية، الرياض. ويشارك في المنتدى عدد من المختصين والخبراء الذين يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد من منطقة غرب آسيا، إلى جانب ممثلين عن المكتب الإقليمي لغرب آسيا.
وقد شاركت الأستاذة نوف الوسمي، مدير إدارة المحميات، في الجلسة الحوارية بعنوان: «إنجازات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا في تحقيق البرنامج الموحد للاتحاد الدولي لصون الطبيعة». ناقشت نوف الوسمي مساهمات مملكة البحرين في برنامج الطبيعة 2030، مشيرة إلى التقدم الملحوظ التي حققته البحرين في حماية التنوع الحيوي والنظم الإيكولوجية، حيث بلغت نسبة المناطق المحمية 7.75% من المساحة البرية و22.37% من المساحة البحرية. كما أكدت الأستاذة نوف الوسمي أهمية توحيد الجهود في تحقيق الأهداف العالمية لصون وحماية الطبيعة.
كما شارك المجلس الأعلى للبيئة في المعرض المصاحب للمنتدى، تم خلاله إبراز جهود مملكة البحرين في إدارة المناطق المحمية وصون الأنواع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات التي قامت المملكة بتدشينها في هذا السياق ومن أبرزها الخطة الوطنية للتشجير ومشروع زراعة أشجار القرم.
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