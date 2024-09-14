المجلس الأعلى للبيئة يشارك في المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬شاركت‭ ‬الأستاذة‭ ‬نوف‭ ‬الوسمي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المحميات،‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬إنجازات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لصون‭ ‬الطبيعة‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬البرنامج‭ ‬الموحد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لصون‭ ‬الطبيعة‮»‬‭. ‬ناقشت‭ ‬نوف‭ ‬الوسمي‭ ‬مساهمات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الطبيعة‭ ‬2030،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬الملحوظ‭ ‬التي‭ ‬حققته‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬والنظم‭ ‬الإيكولوجية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬المناطق‭ ‬المحمية‭ ‬7‭.‬75‭% ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬البرية‭ ‬و22‭.‬37‭% ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬البحرية‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬الأستاذة‭ ‬نوف‭ ‬الوسمي‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬العالمية‭ ‬لصون‭ ‬وحماية‭ ‬الطبيعة‭.‬‮

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كما‭ ‬شارك‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬للمنتدى،‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬إبراز‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المناطق‭ ‬المحمية‭ ‬وصون‭ ‬الأنواع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬المملكة‭ ‬بتدشينها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬ومشروع‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭.‬

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