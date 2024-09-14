الملك يهنئ رئيس جواتيمالا بذكرى الاستقلال

الملك يهنئ رئيس جواتيمالا بذكرى الاستقلال
التاريخ
9/14/2024 7:25:21 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برناردو أريفالو رئيس جمهوريـة جواتيمالا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته، في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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