مهاجرون هايتيون يخشون ارتفاع حدة العنف العنصري في أوهايو الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سبرينغفيلد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخشى‭ ‬مهاجرون‭ ‬هربوا‭ ‬من‭ ‬العصابات‭ ‬في‭ ‬هايتي‭ ‬واستقروا‭ ‬في‭ ‬سبرينغفيلد‭ ‬بأوهايو‭ ‬التعرض‭ ‬للعنف‭ ‬العنصري‭ ‬منذ‭ ‬وجه‭ ‬مرشّح‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إليهم‭ ‬اتهامات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها،‭ ‬مفادها‭ ‬أنهم‭ ‬يأكلون‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأليفة‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الصغيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والتي‭ ‬يشكل‭ ‬البيض‭ ‬غالبية‭ ‬سكانها،‭ ‬تم‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إخلاء‭ ‬مقر‭ ‬البلدية‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المدارس،‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬إنذارات‭ ‬بوجود‭ ‬قنبلة‭ ‬وتكررت‭ ‬التهديدات‭ ‬ضد‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬هايتي‭. ‬

الخميس،‭ ‬اضطر‭ ‬رومان‭ ‬بيير،‭ ‬مدير‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم‭ ‬الهايتية،‭ ‬إلى‭ ‬الإغلاق‭ ‬باكرا،‭ ‬ليجنب‭ ‬موظفيه‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬خوفا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬المتحدرين‭ ‬من‭ ‬هايتي‭ ‬غادروا‭ ‬بالفعل‭ ‬وينوي‭ ‬آخرون‭ ‬ذلك‭. ‬وفي‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬الجمهوريين،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬اتهامات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬المهاجرين‭ ‬يقومون‭ ‬بـ‮«‬غزو‮»‬‭ ‬سبرينغفيلد،‭ ‬ومهاجمة‭ ‬كلاب‭ ‬وقطط‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬لأكلها‭. ‬ونفت‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم،‭ ‬كما‭ ‬فندتها‭ ‬عدة‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭. ‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬خلال‭ ‬المناظرة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬يأكلون‭ ‬الكلاب‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬نزل‭ ‬يقطنه‭ ‬هايتيون‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬تعرض‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬لتهديدات‭ ‬تجري‭ ‬الشرطة‭ ‬الفدرالية‭ ‬تحقيقا‭ ‬فيها‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬حقيقة‭ ‬مؤسفة‭ ‬وتثير‭ ‬الذعر‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬فيل‭ ‬دورسينفيل‭ ‬عن‭ ‬إهانات‭ ‬ودعوات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التطهير‮»‬‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أجندة‭ ‬سياسية‮»‬‭ ‬لإثارة‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭. ‬

لكن‭ ‬الهجرة‭ ‬أتاحت‭ ‬قيام‭ ‬نهضة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تراجع‭ ‬ديمغرافي‭ ‬سجله‭ ‬شمال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وسمحت‭ ‬خطة‭ ‬للمدينة‭ ‬باستقطاب‭ ‬أنشطة‭ ‬تجارية‭ ‬بما‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و15‭ ‬ألف‭ ‬مهاجر‭ ‬من‭ ‬هايتي‭ ‬سمعوا‭ ‬بتوافر‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭. ‬لكن‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬لم‭ ‬تصحبه‭ ‬سياسات‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشاكل‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المدينة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الفقر‭. ‬

وبالتالي‭ ‬تفاقمت‭ ‬التوترات‭ ‬الموجودة‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السكن‭ ‬والمرافق‭ ‬الطبية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬بحسب‭ ‬ويس‭ ‬بابيان،‭ ‬القس‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬المعمدانية‭ ‬المحلية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شكاوى‭ ‬السكان‭ ‬بدأ‭ ‬‮«‬يشوبها‭ ‬تزايد‭ ‬العنصرية‮»‬،‭ ‬لتصل‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬‮«‬شبه‭ ‬خطرة‮»‬‭. ‬ويتمتع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬الهايتي‭ ‬بوضع‭ ‬قانوني‭ ‬أو‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬الحماية،‭ ‬ويعيش‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭. ‬

لكن‭ ‬اتهامات‭ ‬تطولهم‭ ‬بانتظام‭ ‬وتفيد‭ ‬بأنهم‭ ‬جاؤوا‭ ‬إلى‭ ‬سبرينغفيلد‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬حافلات‭ ‬استأجرتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الفيدرالية‭ ‬ويعتمدون‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬تقدمها‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬الذين‭ ‬يتضاءل‭ ‬عددهم‭. ‬منذ‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬المناظرة،‭ ‬لم‭ ‬يغادر‭ ‬دانييل‭ ‬منزله‭ ‬إلا‭ ‬للضرورة‭. ‬ويحظى‭ ‬بوضع‭ ‬معين‭ ‬كمهاجر‭ ‬مؤقت‭ ‬مرتبط‭ ‬بالوضع‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬في‭ ‬هايتي‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التهديد‭ ‬حقيقي‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬‮«‬أقلية‮»‬‭ ‬تبث‭ ‬‮«‬خطاب‭ ‬الكراهية‮»‬‭. ‬ويقيم‭ ‬في‭ ‬سبرينغفيلد‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬ولا‭ ‬ينوي‭ ‬المغادرة‭. ‬وهو‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬يساندونه‭.‬