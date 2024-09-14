بايدن وستارمر يتجنبان اتخاذ قرار بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أرجأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬السماح‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬باستخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬تلقتها‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬ضد‭ ‬روسيا،‭ ‬وهي‭ ‬خطة‭ ‬دفعت‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬التهديد‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يدفعها‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭. ‬وقال‭ ‬ستارمر‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إنه‭ ‬أجرى‭ ‬‮«‬نقاشا‭ ‬واسعا‭ ‬بشأن‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬بايدن،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬اجتماعا‭ ‬يتعلق‭ ‬بقدرات‭ ‬معينة‮»‬‭. ‬

وقبل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬ستارمر‭ ‬سيضغط‭ ‬على‭ ‬بايدن‭ ‬لدعم‭ ‬خطته‭ ‬لإرسال‭ ‬صواريخ‭ ‬ستورم‭ ‬شادو‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لضرب‭ ‬العمق‭ ‬الروسي‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬قلق‭ ‬الحلفاء‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭. ‬لكن‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وبايدن‭ ‬سيناقشان‭ ‬الخطة‭ ‬الآن‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التالي‭ ‬‮«‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬أوسع‮»‬‭. ‬

وبينما‭ ‬اجتمعا‭ ‬مع‭ ‬فريقيهما‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الابيض،‭ ‬قلل‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬تحذير‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتن‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬السماح‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بإطلاق‭ ‬الأسلحة‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الغرب‭ ‬‮«‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬التهديدات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬بوتين‭ ‬بشأن‭ ‬خطر‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أفكر‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬بوتين‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬قد‭ ‬حذّر‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬سماح‭ ‬الغربيين‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بضرب‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬بواسطة‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى،‭ ‬سيعني‭ ‬‮«‬انخراط‭ ‬دول‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬تأكيد‭ ‬بايدن‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬لن‭ ‬ينتصر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬متردد‭ ‬حيال‭ ‬السماح‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬باستخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬أتاكمز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬لضرب‭ ‬أراض‭ ‬روسية‭. ‬

ويعتقد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬أن‭ ‬الفارق‭ ‬الذي‭ ‬ستحدثه‭ ‬الصواريخ‭ ‬سيكون‭ ‬محدودا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتّصل‭ ‬بالعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬تريد‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬نضوب‭ ‬مخزوناتها‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭. ‬وقال‭ ‬الزعيمان‭ ‬إنهما‭ ‬ناقشا‭ ‬أيضا‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬علّقت‭ ‬بريطانيا‭ ‬مؤخرا‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدامها‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انتهاك‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭. ‬وأحجمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الداعم‭ ‬العسكري‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭. ‬

وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬بايدن‭ ‬وستارمر‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬‮«‬التزامهما‭ ‬القوي‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬لكنهما‭ ‬أكدا‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬الملحة‮»‬‭ ‬الى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬و«حاجة‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وكان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬قد‭ ‬قلل‭ ‬من‭ ‬احتمالات‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬فوري‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬بايدن‭ ‬وستارمر‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬زيارته‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬تفضي‭ ‬المناقشات‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬إعلان‭ ‬بارز،‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬جانبنا‮»‬‭.‬