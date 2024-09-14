اختبار دم لتشخيص التصلب الجانبي الضموري
التاريخ
9/14/2024 7:17:50 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طور باحثون من مؤسسة ((برين كيمستري لابس)) اختبار دم جديداً ودقيقاً للغاية لتشخيص التصلب الجانبي الضموري الخطير الذي يتلف الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، والذي يستغرق تشخصيه نحو عام كامل.
ويتطلب الاختبار الجديد عينة دم بسيطة فقط.
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