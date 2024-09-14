اختبار دم لتشخيص التصلب الجانبي الضموري

طور باحثون من مؤسسة ((برين كيمستري لابس)) اختبار دم جديداً ودقيقاً للغاية لتشخيص التصلب الجانبي الضموري الخطير الذي يتلف الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، والذي يستغرق تشخصيه نحو عام كامل.

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