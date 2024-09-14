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فلسطين تشارك في افتتاح المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة في سانت بطرسبرغ

9/14/2024 7:14:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سانت بطرسبرغ / PNN-
شارك وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، في جلسات منتدى سانت بطرسبرغ للثقافات المتحدة، الذي يُعقد تحت عنوان: "ثقافة القرن الحادي والعشرين: السيادة أم العولمة؟"، والتي ألقى خلالها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة حول القيم الإنسانية والثقافة المتبادلة بين الدول في العالم.

وقال الوزير حمدان، في كلمة ألقاها خلال الملتقى: "أتحدث اليوم باسم الأطفال الذين استُشهدوا في غزة، والذين أُسكتت صرخاتهم البريئة، بفعل العنف الذي لا يوصف. أتحدث باسم 10,700 فلسطيني تم اعتقالهم منذ بداية هذه الإبادة الجماعية، في الضفة الغربية والقدس. أتحدث باسم الشباب الفلسطينيين، الذين يتطلعون بشغف إلى حياة كريمة ومستقبل زاهر، أتحدث باسم المثقفين الفلسطينيين، الأحياء منهم وأولئك الذين أصبحوا تحت الركام، من أدباء وشعراء وموسيقيين وفنانين تشكيليين، أحمل صوت النساء الفلسطينيات اللواتي فقدن أبناءهن، وتعرضن للعنف الجنسي".

وأضاف، أن العنف المنهجي والتشريد والدمار التي نواجهها ليست مجرد نزاع، بل هي إبادة جماعية، فغزة التي استُشهد فيها أكثر من 40,000 شخص، تقف شاهدة على هذه الحقيقة، وعشرات الآلاف أُصيبوا، والملايين شُردوا، يعيشون مع ندوب، جسدية وعاطفية عميقة، ستظل معهم لأجيال قادمة. هذه ليست مجرد أرقام، إنما هي أرواح بشرية، عائلات، وذكريات ومجتمعات، مزقتها آلة العنف بهدف محو الهوية الفلسطينية، ومع ذلك فإن شعبنا يقف صامداً، متجذراً في أرض أجداده.

وتابع حمدان: "ثقافتنا، الغنية بالإرث واللغة والتاريخ، تظل رمزاً قوياً للمقاومة. إنها ثقافة تربطنا بالقدس وغزة، وكل جزء من فلسطين، إذ يواصل الشعراء والموسيقيون والفنانون الفلسطينيون إبداعاتهم حتى في أحلك الأوقات، معبرين عن الذاكرة الجماعية والأمل لشعب يرفض الصمت. إن الثقافة في فلسطين ليست رفاهية، بل هي سلاح الكرامة والبقاء، وشهادة حية على حقنا الراسخ في الوجود.

وفي الختام وجه الوزير دعوة للمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب فلسطين، وإنهاء هذه الإبادة الجماعية، قائلاً: "تحتاج الحكومة الفلسطينية إلى وقفتكم لإعادة بناء غزة بعد انتهاء هذا الرعب، وإلى إعادة رسم المشهد الثقافي وإعادة بناء المراكز الثقافية المدمرة، والحفاظ على ما تبقّى من موروث ثقافي".

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س.ك

MENAFN14092024000205011050ID1108673444

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