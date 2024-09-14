وزير الخارجية الأميركي: شبكة «آر تي» ذراع لجهاز المخابرات الروسي

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة تستهدف حملات التأثير الروسية المزعومة في الخارج، وفقاً لوكالة ((رويترز)) للأنباء.



ووجهت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، اتهامات بغسل الأموال لاثنين من موظفي شبكة ((آر تي))، وفرضت عقوبات على رئيسة التحرير مارغريتا سيمونيان بشأن ما قال مسؤولون إنه مخطط لاستخدام شركة أميركية لإنتاج محتوى عبر الإنترنت للتأثير على الانتخابات الأميركية عام 2024.



وقال بلينكين للصحافيين في وزارة الخارجية إن كيانات إعلامية روسية ((تعمل كذراع فعلية لجهاز المخابرات الروسي)). وأضاف أن ((آر تي)) تخطت كونها منفذاً إعلامياً، وأصبحت تمتلك قدرات سيبرانية وتجري عمليات للحصول على معلومات سرية، وللتأثير في الخارج أيضاً، مستشهداً بمعلومات جديدة قال إن مصدر الكثير منها موظفون في ((آر تي)).



وقال بلينكن: ((نعلن اليوم أن هذه المنافذ الإعلامية المدعومة من الكرملين لا تلعب فحسب دور التأثير السري لتقويض الديمقراطية في الولايات المتحدة، بل تتدخل أيضاً في الشؤون السيادية لدول في أنحاء العالم)).



وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى مستويات متدنية جديدة منذ أن شن الرئيس فلاديمير بوتين غزواً واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، وردت إدارة بايدن بتسليح كييف وحشد حملة عقوبات دولية واسعة النطاق ضد موسكو.



وسخرت شبكة ((آر تي)) من الإجراءات الأميركية. وقالت سيمونيان إن واشنطن تحاول منع الشبكة من العمل كمؤسسة صحافية، وتعهدت بالالتفاف على العقوبات لمواصلة هذا العمل.



وستتعاون الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في حملة دبلوماسية لإبلاغ الدول الأخرى بالجهود الروسية، بما في ذلك تبادل الأدلة.



وقال بلينكن: ((ستقرر كل حكومة بالطبع كيفية الرد على هذا التهديد، لكننا نحث كل حليف وكل شريك على البدء في معاملة أنشطة (آر تي) كمعاملتهم لأنشطة الاستخبارات الأخرى التي تمارسها روسيا داخل حدودهم)).



وأظهرت وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية أن إدارة بايدن فرضت أمس (الجمعة) عقوبات على ثلاثة كيانات روسية وفردين مرتبطين بشبكة ((آر تي)).-(وكالات)