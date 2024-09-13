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زحمة يا جدة زحمة

9/13/2024 11:56:36 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تزال مشكلة الازدحام المروري تشكل تحديًا كبيرًا لأحياء شرق الخط السريع في جدة ، ما من حلول جذرية حاسمة حتى الآن لمشكلة هذا الازدحام التي تشهده هذه المنطقة،حيث تسير الحركة المرورية فيها ببطء شديد ، ما يؤثر بشكل سلبي في نفسية قائدي المركبات وفي سكان هذه الأحياء بمرور الوقت، ما أدى إلى توتر وإلى تشنج مرتادي الطرق وهو أمر ملحوظ بشكل يومي من خلال انفعالاتهم . هذه الحالة تتفاقم في ساعات الذروة، حيث يشعر مستخدمو خط الحرمين السريع بالمعاناة الأكبر بسبب الكثافة السكانية المتزايدة نتيجة عمليات الإزالة التي شهدتها أحياء جنوب جدة ، وتحول الكثير من سكان تلك الأحياء إلى احياء اخرى منها الاحياء الواقعة بين كوبري التحلية وكوبري بريمان حي السامر ،الأجواد ، التوفيق، المنار
الوضع المروري الحالي، الذي يكاد يكون مشلولًا في كثير من الأوقات، يتطلب تدخلًا عاجلًا لإيجاد حلول جذرية حتى لو كان هذا الحل يؤدي الى تخفيف جزء بسيط من المشكلة. يمكن أن يكون شق طرق بديلة فعالة وفتح ممرات ومخارج جديدة خطوة مهمة نحو التخفيف من هذه الأزمة. بالإضافة إلى ذلك فإن تفعيل وسائل النقل العام وتعزيز ثقافة استخدام المواصلات العامة ،يعدان من الحلول الممكنة التي قد تسهم في تخفيف الضغط على الطرق والحد من الازدحام المتزايد بشكل طردي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إنشاء مشروع مترو هو حل أيضًا يستدعي النظر فيه من قبل المسؤولين.

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