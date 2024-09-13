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الإسكان تنظم ورشتي عمل حول الاشتراطات التنظيمية

9/13/2024 7:32:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المشروعات‭ ‬الإسكانية‭ ‬تلبي‭ ‬فرص‭ ‬التوسع‭ ‬للمنتفعين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافات‭ ‬قانونية‭ ‬منظمة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬معالجة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬المتكررة،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬الاسترشادي‭ ‬المنظم‭ ‬للقرار‭ ‬الصادر‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬إصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭ ‬ومباشرة‭ ‬الإضافات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوات‭ ‬ميسرة‭ ‬واشتراطات‭ ‬بسيطة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ورشتي‭ ‬عمل‭ ‬تعريفية‭ ‬نظّمتهما‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬حول‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المشروعات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والدليل‭ ‬الاسترشادي‭ ‬المنظم‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬بأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بتعديل‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المشروعات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حملتها‭ ‬التوعوية‭ ‬والتثقيفية‭ ‬للمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬حول‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬خدمة‭ ‬للمنتفعين‭ ‬وللرد‭ ‬على‭ ‬الاستفسارات‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬للأعضاء‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬حول‭ ‬القرار‭.‬

ودعت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬خلال‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬المعماري‭ ‬والحضاري‭ ‬للمناطق‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وبين‭ ‬متطلبات‭ ‬المواطنين،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬قبل‭ ‬مباشرة‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬والإضافات،‭ ‬مع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬محتوى‭ ‬الدليل‭ ‬الاسترشادي‭ ‬المتاح‭ ‬للجميع‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للوزارة‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬عرضاً‭ ‬توضيحياً‭ ‬حول‭ ‬مضمون‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬899‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المشروعات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬ليحقق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬للمواطنين‭ ‬المنتفعين‭ ‬بخدمات‭ ‬القسائم‭ ‬والوحدات‭ ‬السكنية‭.‬‮

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬طاهر‭ ‬طرادة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أن‭ ‬إصدار‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬899‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المشروعات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والدليل‭ ‬المنظم‭ ‬لها‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬البنائية‭ ‬للوحدات‭ ‬الاسكانية‭ ‬والقسائم‭ ‬السكنية‭.‬

وأضاف‭ ‬طرادة‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬ويعالج‭ ‬المخالفات‭ ‬البلدية‭ ‬وينسجم‭ ‬مع‭ ‬متابعات‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وهو‭ ‬نتيجة‭ ‬ممتازة‭ ‬فعالة‭ ‬للعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بترخيص‭ ‬البناء‭ ‬والرقابة‭ ‬والتفتيش،‭ ‬والتخطيط،‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬والإسكاني‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬رحب‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬بفريق‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬الورشة‭ ‬متطرقاً‭ ‬لأهمية‭ ‬الموضوع‭ ‬المطروح،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يعزز‭ ‬استفادة‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الامتداد‭ ‬والتوسع‭ ‬ضمن‭ ‬محيط‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬سعياً‭ ‬لمعالجة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬المتكررة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬إضافات‭ ‬قانونية،‭ ‬فهو‭ ‬يمثل‭ ‬تنظيماً‭ ‬مهماً‭ ‬للمنتفعين‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭.‬

وأشاد‭ ‬الوداعي‭ ‬بالجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬والاستجابة‭ ‬لطلبات‭ ‬المجلس‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬استفساراته‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والدليل‭ ‬المرافق‭ ‬له‭. ‬

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