التعليم العالي يشارك في منتدى ((الألكسو)) للبحوث والريادة في المجتمعات الجامعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت الدكتورة فرزانة عبدالله المراغي، الأمين العام المساعد لمجلس التعليم العالي، في أعمال الدورة العاشرة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة منتدى المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الألكسو) الرفيع المستوى لرؤساء هيئات ومؤسسات ومجالس البحث العلمي بعنوان «الريادة والابتكار في المجتمعات العلمية والجامعية العربية»، والتي عقدت في مقر المنظمة في تونس خلال يومي 11 و12 سبتمبر الجاري.
وشملت المشاركة تقديم ورقة بحثية تناولت سبل تعزيز ودعم الريادة والابتكار في المؤسسات في المملكة بشكل عام، وبالأخص في المؤسسات الجامعية، مع التركيز على دعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين. استعرضت الورقة المبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسات لتعزيز الريادة والابتكار، إلى جانب دور مجلس التعليم العالي والمؤسسات التعليمية، والبرامج الأكاديمية والمشاريع والمبادرات التطويرية في هذا المجال. كما تناولت الورقة الخطوات الحالية والمستقبلية لوضع أطر حوكمة البحث العلمي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.
إلى جانب ذلك، ترأست الدكتورة المراغي إحدى جلسات المنتدى، التي ضمت ممثلين من منظمة اليونسكو، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والجمهورية السورية، والجمهورية الليبية، وجمهورية العراق، حيث استعرضت كل دولة برامجها ومبادراتها وخططها لدعم البحث والابتكار والريادة.
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