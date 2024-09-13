التعليم العالي يشارك في منتدى ((الألكسو)) للبحوث والريادة في المجتمعات الجامعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشملت‭ ‬المشاركة‭ ‬تقديم‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬تناولت‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬ودعم‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الجامعية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬استعرضت‭ ‬الورقة‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬والبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬الورقة‭ ‬الخطوات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬لوضع‭ ‬أطر‭ ‬حوكمة‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬ترأست‭ ‬الدكتورة‭ ‬المراغي‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬المنتدى،‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو،‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت،‭ ‬والجمهورية‭ ‬السورية،‭ ‬والجمهورية‭ ‬الليبية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬برامجها‭ ‬ومبادراتها‭ ‬وخططها‭ ‬لدعم‭ ‬البحث‭ ‬والابتكار‭ ‬والريادة‭.‬

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