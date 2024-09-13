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تنفيذية الألعاب المدرسية تفتح باب التسجيل للإعلاميين المحليين

9/13/2024 7:32:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للإعلاميين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والمقيمين‭ ‬لتغطية‭ ‬منافسات‭ ‬الدورة‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬لغاية‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

ودعت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬المختلفة‭ ‬إلى‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬إرسال‭ (‬الاسم،‭ ‬الجهة،‭ ‬الصفة،‭ ‬الرقم‭ ‬الشخصي،‭ ‬مع‭ ‬صورة‭ ‬شخصية‭) ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬الالكتروني‭ ‬التالي‭ ‬ https ‭://‬ forms ‭.‬ gle ‭/‬ RAGGx 2 JcA 46 s 5 sJx 6،‭ ‬وذلك‭ ‬لكي‭ ‬يتسنى‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬الاعتماد‭ ‬الإعلامية‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وحددت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬موعداً‭ ‬نهائياً‭ ‬لتسجيل‭ ‬الإعلاميين‭ ‬المحليين‭ ‬والمقيمين‭. ‬وتؤكد‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بفترة‭ ‬التسجيل‭ ‬لعدم‭ ‬حصول‭ ‬أي‭ ‬إرباكات‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬لتغطية‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬امتثالا‭ ‬لقوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭.‬

ويذكر‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركةٍ‭ ‬واسعة‭ ‬لـ80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬طالب،‭ ‬و25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭ ‬تشمل‭ ‬السباحة‭ ‬والجمباز‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬والمبارزة‭ ‬والملاكمة‭ ‬والتايكوندو‭ ‬والمصارعة‭ ‬والكاراتيه‭ ‬والجودو‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة‭ ‬وتنس‭ ‬الريشة‭ ‬والتنس‭ ‬الأرضي‭ ‬وكرة‭ ‬اليد‭ ‬والكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬السياحية‭ ‬والرقص‭ ‬والشطرنج‭ ‬والرمح‭ ‬والسهام‭ ‬والألعاب‭ ‬البارالمبية،‭ ‬والجودو‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والجمباز‭ ‬الإيقاعي‭ ‬والجمباز‭ ‬الفني‭ ‬وجمباز‭ ‬الأيروبيكس،‭ ‬وقد‭ ‬تمّ‭ ‬تخصيص‭ ‬14‭ ‬موقعا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ألعاب‭ ‬الدورة‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتخصصة‭.‬






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