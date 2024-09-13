تنفيذية الألعاب المدرسية تفتح باب التسجيل للإعلاميين المحليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) فتح باب التسجيل للإعلاميين البحرينيين والمقيمين لتغطية منافسات الدورة المقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر القادمة من 23 لغاية 31 أكتوبر 2024 تحت رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وبمشاركة حوالي أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من مختلف دول العالم.
ودعت اللجنة التنفيذية ممثلي وسائل الإعلام المحلية المختلفة إلى التسجيل عبر إرسال (الاسم، الجهة، الصفة، الرقم الشخصي، مع صورة شخصية) عبر الرابط الالكتروني التالي https :// forms . gle / RAGGx 2 JcA 46 s 5 sJx 6، وذلك لكي يتسنى للجنة المنظمة إصدار بطاقات الاعتماد الإعلامية لوسائل الإعلام.
وحددت اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر القادم موعداً نهائياً لتسجيل الإعلاميين المحليين والمقيمين. وتؤكد اللجنة التنفيذية أهمية الالتزام بفترة التسجيل لعدم حصول أي إرباكات تؤدي إلى عدم قدرة ممثلي وسائل الإعلام من الدخول لتغطية فعاليات الدورة امتثالا لقوانين الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية المشرف على التنظيم.
ويذكر بأن مملكة البحرين تستعد لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام على مدى 10 أيام، وذلك خلال شهر أكتوبر لعام 2024، بمشاركةٍ واسعة لـ80 دولة حول العالم، و5 آلاف طالب، و25 رياضة مختلفة تشمل السباحة والجمباز وكرة السلة الثلاثية والمبارزة والملاكمة والتايكوندو والمصارعة والكاراتيه والجودو وتنس الطاولة وتنس الريشة والتنس الأرضي وكرة اليد والكرة الطائرة السياحية والرقص والشطرنج والرمح والسهام والألعاب البارالمبية، والجودو وألعاب القوى والجمباز الإيقاعي والجمباز الفني وجمباز الأيروبيكس، وقد تمّ تخصيص 14 موقعا لتنفيذ ألعاب الدورة وبرامجها المتخصصة.
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