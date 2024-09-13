وكيل الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني جهود تنفيذ مخرجات ((إعلان البحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، في العاصمة الإسبانية مدريد، مع دولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الشقيقة، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري التنسيقي حول الأوضاع في قطاع غزة.
وتم خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وجهود تنفيذ مخرجات «إعلان البحرين» الصادر عن القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين «قمة البحرين» بشأن الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، ومبادرات مملكة البحرين بالدعوة إلى عقد واستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
حضر الاجتماع السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية.
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