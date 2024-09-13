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وكيل الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني جهود تنفيذ مخرجات ((إعلان البحرين))

9/13/2024 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬مدريد،‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مصطفى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬التنسيقي‭ ‬حول‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬‮

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والمتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وجهود‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخرجات‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والشامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وتيسير‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ومبادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬واستضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬‮

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬‮
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