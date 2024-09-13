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الوطنية لحقوق الإنسان وسفارة هولندا توقعان اتفاقية تنظيم برنامج تدريبي خاص للصحفيين

9/13/2024 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقّع‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ولورانس‭ ‬ويستهوف‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬هولندا‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬اتفاقية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬في‭ ‬المعايير‭ ‬والمبادئ‭ ‬الخاصة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للصحفيين‭ ‬والمهنيين‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وأكد‭ ‬الدرازي‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬سيعمل‭ ‬به‭ ‬الطرفان،‭ ‬ضمن‭ ‬حدود‭ ‬اختصاصاتهما،‭ ‬وفق‭ ‬آلية‭ ‬مشتركة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بمعايير‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للصحفيين‭ ‬والمهنيين‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬تعتزم‭ ‬توسيع‭ ‬نهجها‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الأداء‭ ‬وفق‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬الفضلى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وركائزها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬ويستهوف‭ ‬بعمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلعاته‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬المشتركة،‭ ‬خاصة‭ ‬تلك‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيمها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وتهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬توطيد‭ ‬التنسيق‭ ‬وزيادة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتشجيعها‭ ‬ونشرها‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬التعاون‭ ‬قيام‭ ‬المؤسسة‭ ‬بتنظيم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬الحقوقية‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام،‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بمعايير‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بعملهم‭.‬

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