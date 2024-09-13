الوطنية لحقوق الإنسان وسفارة هولندا توقعان اتفاقية تنظيم برنامج تدريبي خاص للصحفيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقّع المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولورانس ويستهوف سفير مملكة هولندا المعتمد لدى مملكة البحرين، المقيم في دولة الكويت، اتفاقية بين الجانبين تهدف إلى تنظيم برنامج تدريبي في المعايير والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان للصحفيين والمهنيين في وسائل الإعلام.
وأكد الدرازي أهمية هذا الاتفاق الذي سيعمل به الطرفان، ضمن حدود اختصاصاتهما، وفق آلية مشتركة للمساهمة في تعزيز الوعي بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان للصحفيين والمهنيين في وسائل الإعلام، إضافةً إلى مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة. وأشار إلى أن المؤسسة تعتزم توسيع نهجها بالتعاون المشترك مع الجهات العربية والدولية في سبيل تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء وفق الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة بحقوق الإنسان، مما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وركائزها.
من جانبه، أشاد السفير ويستهوف بعمل المؤسسة الوطنية، وأعرب عن تطلعاته إلى تعزيز هذا التعاون الذي سيسهم في تطوير وتحسين البرامج والمبادرات المشتركة، خاصة تلك الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان، وتعزيز قيمها في المجتمع.
وتهدف الاتفاقية إلى توطيد التنسيق وزيادة التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها وتطوير العمل بها، حيث يشمل التعاون قيام المؤسسة بتنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز وتنمية القدرات الحقوقية للعاملين في مجال الصحافة والإعلام، وتعريفهم بمعايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بعملهم.
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