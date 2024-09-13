MENAFN - Palestine News ) لبنان / PNN / بتعليمات من الرئيس محمود عباس وتوجيهات الدكتور احمد ابو هولي وسعادة السفير أشرف دبور وبالتنسيق مع اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان تم تدشين مشروع دائرة شؤون اللاجئين لتعبيد طريق سبلين في لبنان.

بتوجيهات سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس وبتعليمات عضو اللجنة التنفذية ل"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وبحضور الفصائل الفلسطينية وكوادر حركة "فتح" في لبنان واللجان الشعبية الفلسطينية، تم تدشين مشروع تعبيد طريق مقبرة سبلين في قضاء الشوف في جبل لبنان، الذي نفذته دائرة شؤون اللاجئين.

و جرى التدشين بحضور: أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي أبو العردات،

أمين سر اقليم حركة "فتح" في لبنان حسين فياض، أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان الدكتور سرحان يوسف، مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، رئيس بلدية سبلين محمد يونس، قيادة فصائل "منظمة التحرير" وعدد من أعضاء لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية في لبنان وبعض الأخوة في اللجان الشعبية لمنطقة صيدا وأعضاء اللجنة الشعبية لمنطقة اقليم الخروب.

وتحدث أبو العردات، فوجه "الشكر إلى سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس على دعمه الدائم لأهلنا وشعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان".

وأشار أبو العردات إلى "المشاريع التي قامت بها دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في معظم المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وأهميتها، من طاقة كهربائية، وصيانة شبكات المياه، إلى توسيع المقابر في مخيم الجليل ومخيم برج الشمالي".

ووجه الشكر إلى الدكتور أحمد أبو هولي ودائرة شؤون اللاجئين على ما تقوم به من مشاريع لتخفيف المعاناة على شعبنا الفلسطيني"، مشيراً إلى“المتابعة الحثيثة من قبل سفارة دولة فلسطين لكل ما شأنه آلتحسين الظروف الحياتية والاجتماعية والاقتصادية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان”

وتوجه أبو العردات بالشكر إلى "آل جنبلاط

السند والداعم للقضية الفلسطينية من السلف إلى الخلف".



و تحدث رئيس بلدية سبلين محمد يونس، الذي أكد على "العلاقة المتينة التي تربط قضاء الشوف بالمخيمات الفلسطينية، والتي جسدها الشهيد كمال جنبلاط، ومن ثم الأستاذ وليد جنبلاط".



ثم تحدث الدكتور سرحان يوسف، مشيراً إلى "أهمية المشاريع التي تقوم بها دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين"، مشيداً ب"الرعاية والاهتمام من سيادة الرئيس محمود عباس للمخيمات والتجمعات الفلسطينية"، مؤكدا على "المتابعة الحثيثة التي يقوم بها عضو اللجنة التنفيذية ل"منظمة التحرير الفلسطينية "رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي ومتابعة سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجهورية اللبنانية أشرف دبور، لكل القضايا التي تهم أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان".

واعتبر

أن "افتتاح مشروع تعبيد طريق مقبرة سبلين، يسهم في تخفيف معاناة دفن الموتى، وزيارة العوائل لأعزائهم من المتوفين".