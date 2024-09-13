تدشين مشروع دائرة شؤون اللاجئين لتعبيد طريق سبلين في لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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لبنان / PNN / بتعليمات من الرئيس محمود عباس وتوجيهات الدكتور احمد ابو هولي وسعادة السفير أشرف دبور وبالتنسيق مع اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان تم تدشين مشروع دائرة شؤون اللاجئين لتعبيد طريق سبلين في لبنان.
بتوجيهات سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس وبتعليمات عضو اللجنة التنفذية ل"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وبحضور الفصائل الفلسطينية وكوادر حركة "فتح" في لبنان واللجان الشعبية الفلسطينية، تم تدشين مشروع تعبيد طريق مقبرة سبلين في قضاء الشوف في جبل لبنان، الذي نفذته دائرة شؤون اللاجئين.
و جرى التدشين بحضور: أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي أبو العردات،
أمين سر اقليم حركة "فتح" في لبنان حسين فياض، أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان الدكتور سرحان يوسف، مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، رئيس بلدية سبلين محمد يونس، قيادة فصائل "منظمة التحرير" وعدد من أعضاء لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية في لبنان وبعض الأخوة في اللجان الشعبية لمنطقة صيدا وأعضاء اللجنة الشعبية لمنطقة اقليم الخروب.
وتحدث أبو العردات، فوجه "الشكر إلى سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس على دعمه الدائم لأهلنا وشعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان".
وأشار أبو العردات إلى "المشاريع التي قامت بها دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في معظم المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وأهميتها، من طاقة كهربائية، وصيانة شبكات المياه، إلى توسيع المقابر في مخيم الجليل ومخيم برج الشمالي".
ووجه الشكر إلى الدكتور أحمد أبو هولي ودائرة شؤون اللاجئين على ما تقوم به من مشاريع لتخفيف المعاناة على شعبنا الفلسطيني"، مشيراً إلى“المتابعة الحثيثة من قبل سفارة دولة فلسطين لكل ما شأنه آلتحسين الظروف الحياتية والاجتماعية والاقتصادية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان”
وتوجه أبو العردات بالشكر إلى "آل جنبلاط
السند والداعم للقضية الفلسطينية من السلف إلى الخلف".
و تحدث رئيس بلدية سبلين محمد يونس، الذي أكد على "العلاقة المتينة التي تربط قضاء الشوف بالمخيمات الفلسطينية، والتي جسدها الشهيد كمال جنبلاط، ومن ثم الأستاذ وليد جنبلاط".
ثم تحدث الدكتور سرحان يوسف، مشيراً إلى "أهمية المشاريع التي تقوم بها دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين"، مشيداً ب"الرعاية والاهتمام من سيادة الرئيس محمود عباس للمخيمات والتجمعات الفلسطينية"، مؤكدا على "المتابعة الحثيثة التي يقوم بها عضو اللجنة التنفيذية ل"منظمة التحرير الفلسطينية "رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي ومتابعة سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجهورية اللبنانية أشرف دبور، لكل القضايا التي تهم أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان".
واعتبر
أن "افتتاح مشروع تعبيد طريق مقبرة سبلين، يسهم في تخفيف معاناة دفن الموتى، وزيارة العوائل لأعزائهم من المتوفين".
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