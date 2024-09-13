عسير خالية من قضايا الأراضي البيئية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
بينما استحوذت الرياض على 73% من قضايا الأراضي البيئية، لم تسجل عسير ـ منفردة عن بقية مناطق المملكة ـ أي قضية تتعلق بمسائل القضاء البيئية.
وقد استقبلت المحاكم الإدارية 605 قضايا أراض بيئية خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي القضايا المنتهية منها 72% من القضايا المتداولة، مقابل 28% من القضايا ما زالت قيد التداول.
وبلغ إجمالي المواقع التي تم تخصيصها من قِبل وكالة الأراضي والمساحة 2347 موقعا، وإجمالي المساحات المتعلقة بها 49.992.884.565 مليار متر مربع.
قضايا الأراضي
كشف تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة للعام الماضي أنه من بين 605 قضايا أراض، تم حسم 435 قضية منها وباتت منتهية، بينما ظلت 170 قضية متداولة.
وانفردت منطقة عسير بأنها بلا قضايا بيئية متداولة، بينما شملت المناطق التي شهدت قضايا بيئية الرياض، والجوف، ومكة المكرمة، وحائل، والشرقية، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، والقصيم، والحدود الشمالية، والباحة.
الرياض تستحوذ
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من قضايا الأراضي بإجمالي 444 قضية، بما يشكل نحو 73% من القضايا في عموم المملكة، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 40 قضية بواقع 7%، وحلت مكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 37 قضية بواقع 6%، وحائل رابعا، بإجمالي 31 قضية بواقع 5%، والشرقية خامسا، بإجمالي 11 قضية بواقع 2%.
قضايا منتهية
بلغ إجمالي القضايا المنتهية 435 قضية، وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة كأكثر المناطق قضايا منتهية، حيث بلغ إجمالي القضايا المنتهية 313 قضية، أي 72% من مجموع القضايا، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 34 قضية أي 9%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 31 قضية أي 7%، وحائل رابعا، بإجمالي 18 قضية أي 4%، وعسير خامسا، بإجمالي 10 قضايا أي 2%.
التداول الأعلى
سجلت منطقة الرياض131 قضية متداولة كأكثر مناطق المملكة بالنسبة للقضايا المتداولة بـ77%، وحلت منطقة حائل ثانيا، بإجمالي 13 قضية أي 8%، وتساوت مكة المكرمة والجوف ثالثا، بإجمالي 6 قضايا لكل منهما بـ4%، وجازان رابعا، بإجمالي 3 قضايا بـ2%، ثم المدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، والحدود الشمالية، والباحة بقضيتين لكل منها بـ1%، بينما سجلت منطقة عسير ((صفر)) قضايا متداولة.
مواقع مخصصة
بلغ إجمالي المواقع المخصصة التي تم تخصيصها من قِبل وكالة الأراضي والمساحة 2374 موقعا، وتصدرت منطقة الرياض بقية المناطق من جهة عدد المواقع المخصصة، التي بلغ إجماليها 596 موقعا بـ25%، وحلت منطقة عسير ثانيا، بإجمالي 374 موقعا بـ16%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 211 موقعا بـ9%، والشرقية رابعا، بإجمالي 205 مواقع بـ8.63%، ومكة المكرمة خامسا، بإجمالي 199 موقعا بـ8%، وجازان سادسا، بإجمالي 183 موقعا بـ7.70%.
ترتيب المناطق من حيث الأكثر في القضايا البيئية:
الرياض: 73%
الجوف: 7%
مكة المكرمة: 6%
حائل: 5%
الشرقية: 2%
ASF
أكثر المناطق في القضايا المنتهية:
الرياض: 72%
الجوف: 9%
مكة المكرمة: 7%
حائل: 4%
عسير: 2%
ASF
أكثر المناطق في المواقع المخصصة:
الرياض: 25%
عسير: 16%
القصيم: 9%
الشرقية: 8.63%
مكة المكرمة: 8%
جازان: 7.70%
MENAFN13092024000089011017ID1108671828
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.