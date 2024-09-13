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عسير خالية من قضايا الأراضي البيئية - جريدة الوطن السعودية

9/13/2024 3:06:40 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما استحوذت الرياض على 73% من قضايا الأراضي البيئية، لم تسجل عسير ـ منفردة عن بقية مناطق المملكة ـ أي قضية تتعلق بمسائل القضاء البيئية.
وقد استقبلت المحاكم الإدارية 605 قضايا أراض بيئية خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي القضايا المنتهية منها 72% من القضايا المتداولة، مقابل 28% من القضايا ما زالت قيد التداول.
وبلغ إجمالي المواقع التي تم تخصيصها من قِبل وكالة الأراضي والمساحة 2347 موقعا، وإجمالي المساحات المتعلقة بها 49.992.884.565 مليار متر مربع.
قضايا الأراضي
كشف تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة للعام الماضي أنه من بين 605 قضايا أراض، تم حسم 435 قضية منها وباتت منتهية، بينما ظلت 170 قضية متداولة.
وانفردت منطقة عسير بأنها بلا قضايا بيئية متداولة، بينما شملت المناطق التي شهدت قضايا بيئية الرياض، والجوف، ومكة المكرمة، وحائل، والشرقية، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، والقصيم، والحدود الشمالية، والباحة.
الرياض تستحوذ
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من قضايا الأراضي بإجمالي 444 قضية، بما يشكل نحو 73% من القضايا في عموم المملكة، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 40 قضية بواقع 7%، وحلت مكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 37 قضية بواقع 6%، وحائل رابعا، بإجمالي 31 قضية بواقع 5%، والشرقية خامسا، بإجمالي 11 قضية بواقع 2%.
قضايا منتهية
بلغ إجمالي القضايا المنتهية 435 قضية، وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة كأكثر المناطق قضايا منتهية، حيث بلغ إجمالي القضايا المنتهية 313 قضية، أي 72% من مجموع القضايا، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 34 قضية أي 9%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 31 قضية أي 7%، وحائل رابعا، بإجمالي 18 قضية أي 4%، وعسير خامسا، بإجمالي 10 قضايا أي 2%.
التداول الأعلى
سجلت منطقة الرياض131 قضية متداولة كأكثر مناطق المملكة بالنسبة للقضايا المتداولة بـ77%، وحلت منطقة حائل ثانيا، بإجمالي 13 قضية أي 8%، وتساوت مكة المكرمة والجوف ثالثا، بإجمالي 6 قضايا لكل منهما بـ4%، وجازان رابعا، بإجمالي 3 قضايا بـ2%، ثم المدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، والحدود الشمالية، والباحة بقضيتين لكل منها بـ1%، بينما سجلت منطقة عسير ((صفر)) قضايا متداولة.
مواقع مخصصة
بلغ إجمالي المواقع المخصصة التي تم تخصيصها من قِبل وكالة الأراضي والمساحة 2374 موقعا، وتصدرت منطقة الرياض بقية المناطق من جهة عدد المواقع المخصصة، التي بلغ إجماليها 596 موقعا بـ25%، وحلت منطقة عسير ثانيا، بإجمالي 374 موقعا بـ16%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 211 موقعا بـ9%، والشرقية رابعا، بإجمالي 205 مواقع بـ8.63%، ومكة المكرمة خامسا، بإجمالي 199 موقعا بـ8%، وجازان سادسا، بإجمالي 183 موقعا بـ7.70%.
ترتيب المناطق من حيث الأكثر في القضايا البيئية:
الرياض: 73%
الجوف: 7%
مكة المكرمة: 6%
حائل: 5%
الشرقية: 2%
ASF
أكثر المناطق في القضايا المنتهية:
الرياض: 72%
الجوف: 9%
مكة المكرمة: 7%
حائل: 4%
عسير: 2%
ASF
أكثر المناطق في المواقع المخصصة:
الرياض: 25%
عسير: 16%
القصيم: 9%
الشرقية: 8.63%
مكة المكرمة: 8%
جازان: 7.70%

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