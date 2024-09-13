زيت الكانولا.. هل تعرفه حقاً؟

ما زلت أتذكر هذا الحدث، في الفترة من 1998 - 2001، تسابق العلماء العرب ليظفروا بمستثمر خليجي يقتنع بفكرتهم وهي زراعة النبات الذي ينتج زيت الكانولا في الدول العربية ذوات الأراضي الزراعية الخصبة كسوريا، السودان، الصومال ومصر. لماذا؟ لأن زيت الكانولا هو بديل الوقود الأحفوري «النفط»، وخاصة الديزل «نعم كما قرأت: بديل الديزل»، والعالم سيتجه نحو زيت الكانولا ولن يشتري أحد النفط، فالدول الكبرى وبقيادة كندا، زرعت أكثر من 31 مليون هكتار من النبات المنتج لهذا الزيت.

و«يا فرحة ما تمت»، زيت الكانولا خيب الآمال، إذ لم يعد يصلح كوقود للآلات بما فيها السيارات. لا حول ولا قوة إلا بالله، وماذا ستفعل تلك الدول وأولئك المستثمرون بملايين الهكتارات من ذلك النبات، ومن سيتكبد المصاريف التي صرفت لتعديل النبات وراثياً، بل ومراراً «نعم هذا صحيح لتعديل النبات وراثياً، بل ومراراً» لينتج النبات أكبر قدر من الزيت، حيث إن النبات بصورته الحالية وبعد الكثير من التعديل الوراثي، يشكل الزيت تقريبا 45% من محتوى البذرة بالإضافة إلى تعديل التركيب الكيميائي للزيت؟



انقشع الحلم تاركاً العلماء والمستثمرين في حيص بيص. إلا أن الحل الذي لم يكن في الحسبان، جاء سريعاً. ففي عام 2002 اعترفت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية بزيت الكانولا، كزيت صالح للاستخدام البشري وقابل للأكل. ليتنفس المستثمرون الصعداء.

تلك هي الحكاية، دعونا نقرأ القصة من البداية، هل هناك نبات يسمى «كانولا»؟ بالطبع لا. النبات الذي ينتج الزيت المسمى «كانولا» هو: نبات السلجم وهو نوع يتبع جنس الخردل. إذاً، لماذا يسمى كانولا؟ كانولا اختصار لـ «CANadian Oil low in Lauric Acid =CANOLA»، وليس اسماً لأي نبات، وإن كان حالياً يشير إلى نبات السلجم المعدل وراثياً مراراً.



المريب في الأمر، أن هذه العبارة حُذِفَت تماماً من الشبكة العنكبوتية بنهاية عام 2009 تقريباً «ليترسخ اسم كانولا في الأذهان كاسم للنبات»، فلا يشير إليها أحد، ولا يعرفها إلا من عاصر تطور الزيت الذي كان يفترض أن يكون بديلاً لـ«الديزل» ووقوداً للآلات ومنها السيارات.

ولو بحثنا اليوم في مواقع البحث العلمي على الشبكة العنكبوتية، لوجدنا الكثير من الأبحاث التي تشير إلى التقارب الكبير بين زيت الكانولا والديزل، وما زال هناك من يأمل أن يكون زيت الكانولا بديلاً حيوياً للديزل، وبما أنه لا ينفع كوقود، نجد من العلماء اليوم من يقترح مزيج الديزل وزيت الكانولا وقوداً حيوياً للآلات. لذلك، ولأنني عاصرت هذه التطورات وأعلم تاريخ زيت الكانولا، والأبحاث المتعلقة ومدى صحتها علمياً، قررت أن أبتعد عن هذا الزيت ريثما تتضح الأمور.