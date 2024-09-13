الطاقة الدولية: صادرات النفط الروسية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وكالة الطاقة الدولية، إن صادرات روسيا من النفط الخام ومشتقاته انخفضت في أغسطس بمقدار 290 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي إلى 7 ملايين برميل يوميًا، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2021.
وبحسب تقريرها عن سوق النفط لشهر سبتمبر، أضافت الوكالة أن العائدات النفطية انخفضت في أغسطس بمقدار 1.6 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023.
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وانخفضت أسعار تصدير خام الأورال بمقدار يتراوح بين 3.5 و4 دولارات في أغسطس إلى 68.3 دولار للبرميل، مع تراجع أسعار خام برنت القياسي.
وأشار التقرير إلى انخفاض إنتاج روسيا من النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميًا في أغسطس إلى 9.11 مليون برميل يوميًا، لكنها ذكرت أنه لا يزال أعلى بمقدار 130 ألف برميل يوميًا من الهدف المتفق عليه مع تحالف“أوبك+”.
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