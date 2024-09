Intelsat توقع اتفاقية توزيع محتوى Hearst Networks EMEA

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--نجحت شركة Intelsat ، الشركة المشغلة لواحدة من أكبر شبكات الأقمار الصناعية والأرضية المتكاملة في العالم، في إطلاق خدمة توزيع محتوى تلفزيوني هجينة لتقديم قنوات Hearst Networks EMEA (المعروفة سابقًا باسم A+E Networks EMEA) إلى مئات النقاط في جميع أنحاء أوروبا بفضل اتصالها السلس بين الأقمار الصناعية والأرض.

قال Rhys Morgan، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للإعلام والشبكات: "يرغب عملاء الوسائط العالمية المتناميون مثل Hearst Networks EMEA في العمل مع مشغل واحد يمكنه توفير اتصالات سلسة من شبكات التوزيع عبر الأقمار الصناعية إلى شبكات توزيع بروتوكول الإنترنت الأرضية". "تتمتع Intelsat برؤية عبر شبكة التوزيع الكاملة، حتى عندما تمتد عبر تقنيات متعددة ويمكنها تمكين العملاء من الوصول إلى المزيد من المستخدمين النهائيين".

من أجل الوصول إلى مجموعة واسعة من المشاهدين، يستخدم مزودو المحتوى عادةً وسائل توزيع متعددة مثل البث المباشر إلى المنزل (DTH) والكابل وIPTV. احتاجت شركة Hearst Networks EMEA إلى زيادة مدى وصول قنواتها الرئيسية إلى أقصى حد، مثل قناة HISTORY Channel HD وHISTORY2 HD عبر منازل التلفزيون المدفوع في أوروبا الوسطى والشرقية. وشمل ذلك القدرة على تقديم المحتوى بأكثر من 18 لغة وصوتًا وترجمة إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.

يتم نقل محتوى Hearst Networks EMEA عبر قمر Intelsat 1West الصناعي. من أجل الوصول إلى نقاط نهاية إضافية في جميع أنحاء أوروبا خارج نطاق 1West، يتم إرسال المحتوى من خلال شبكة IP الأرضية. يتيح نموذج التسليم الهجين هذا لشركة A+E الوصول إلى أكثر من 16.5 مليون منزل مزود بالكابل والبث وDTH.

علق Matt Westrup، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Hearst Networks EMEA: "يسعدنا أن نتعاون مع Intelsat لتوزيع قنواتنا الإقليمية الرئيسية History وHistory 2 لخدمة الشركات التابعة لنا وجماهيرنا في جميع أنحاء أوروبا بالطريقة التي يحتاجون إليها".

عززت Intelsat مؤخرًا محفظة توزيع IP الخاصة بها بإضافة IntelsatOne IP. تعرف على المزيد على موقعنا الإلكتروني .

حول Intelsat

يركز فريق Intelsat العالمي من المحترفين على توفير اتصالات سلسة وآمنة عبر الأقمار الصناعية للعملاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والعملاء التجاريين من خلال شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. من خلال سد الفجوة الرقمية عبر تشغيل أحد أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية للاتصالات وأكثرها تقدمًا في العالم، تُمكِّن Intelsat الأشخاص وأدواتهم من التحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات للتواصل والتعاون والتعايش. منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن، أصبحت الشركة "الأولى" في صناعة الأقمار الصناعية وخدمة عملائها والكوكب. بالاعتماد على إرث الابتكار والتركيز على معالجة جيل جديد من التحديات ، يركز أعضاء فريق Intelsat الآن على "الابتكارات الأولى القادمة" في الفضاء حيث يعملون على إحداث تغيير جذري في هذا المجال ويقودون التحول الرقمي في الصناعة.

حول Hearst Networks EMEA

تملك وتدير شركة Hearst Networks EMEA، وهي شركة تابعة لشركة Hearst، العلامات التجارية الترفيهية الواقعية المتميزة The HISTORY® Channel و®Crime + Investigation و®BLAZE وCOSMO في جميع أنحاء المملكة المتحدة ودول الشمال الأوروبي وبنلوكس وأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. في Hearst Networks EMEA، نشارك القصص التي تهم المشاهدين وتلهمهم وتقوم بترفيههم مع الامتيازات الناجحة (The Curse of Oak Island, The First 48 وHistory's Greatest Mysteries)، وoriginal commissions‏ (The Hunt for Baltic Gold، وNameless Monsters، و The Royal Kill List). لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة: hearstnetworks.

