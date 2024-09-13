Intelsat توقع اتفاقية توزيع محتوى Hearst Networks EMEA

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--نجحت شركة Intelsat ، الشركة المشغلة لواحدة من أكبر شبكات الأقمار الصناعية والأرضية المتكاملة في العالم، في إطلاق خدمة توزيع محتوى تلفزيوني هجينة لتقديم قنوات Hearst Networks EMEA (المعروفة سابقًا باسم A+E Networks EMEA) إلى مئات النقاط في جميع أنحاء أوروبا بفضل اتصالها السلس بين الأقمار الصناعية والأرض.

قال Rhys Morgan، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للإعلام والشبكات: "يرغب عملاء الوسائط العالمية المتناميون مثل Hearst Networks EMEA في العمل مع مشغل واحد يمكنه توفير اتصالات سلسة من شبكات التوزيع عبر الأقمار الصناعية إلى شبكات توزيع بروتوكول الإنترنت الأرضية". "تتمتع Intelsat برؤية عبر شبكة التوزيع الكاملة، حتى عندما تمتد عبر تقنيات متعددة ويمكنها تمكين العملاء من الوصول إلى المزيد من المستخدمين النهائيين".

من أجل الوصول إلى مجموعة واسعة من المشاهدين، يستخدم مزودو المحتوى عادةً وسائل توزيع متعددة مثل البث المباشر إلى المنزل (DTH) والكابل وIPTV. احتاجت شركة Hearst Networks EMEA إلى زيادة مدى وصول قنواتها الرئيسية إلى أقصى حد، مثل قناة HISTORY Channel HD وHISTORY2 HD عبر منازل التلفزيون المدفوع في أوروبا الوسطى والشرقية. وشمل ذلك القدرة على تقديم المحتوى بأكثر من 18 لغة وصوتًا وترجمة إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.

يتم نقل محتوى Hearst Networks EMEA عبر قمر Intelsat 1West الصناعي. من أجل الوصول إلى نقاط نهاية إضافية في جميع أنحاء أوروبا خارج نطاق 1West، يتم إرسال المحتوى من خلال شبكة IP الأرضية. يتيح نموذج التسليم الهجين هذا لشركة A+E الوصول إلى أكثر من 16.5 مليون منزل مزود بالكابل والبث وDTH.

علق Matt Westrup، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Hearst Networks EMEA: "يسعدنا أن نتعاون مع Intelsat لتوزيع قنواتنا الإقليمية الرئيسية History وHistory 2 لخدمة الشركات التابعة لنا وجماهيرنا في جميع أنحاء أوروبا بالطريقة التي يحتاجون إليها".

عززت Intelsat مؤخرًا محفظة توزيع IP الخاصة بها بإضافة IntelsatOne IP. تعرف على المزيد على موقعنا الإلكتروني .

حول Intelsat

يركز فريق Intelsat العالمي من المحترفين على توفير اتصالات سلسة وآمنة عبر الأقمار الصناعية للعملاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والعملاء التجاريين من خلال شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. من خلال سد الفجوة الرقمية عبر تشغيل أحد أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية للاتصالات وأكثرها تقدمًا في العالم، تُمكِّن Intelsat الأشخاص وأدواتهم من التحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات للتواصل والتعاون والتعايش. منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن، أصبحت الشركة "الأولى" في صناعة الأقمار الصناعية وخدمة عملائها والكوكب. بالاعتماد على إرث الابتكار والتركيز على معالجة جيل جديد من التحديات ، يركز أعضاء فريق Intelsat الآن على "الابتكارات الأولى القادمة" في الفضاء حيث يعملون على إحداث تغيير جذري في هذا المجال ويقودون التحول الرقمي في الصناعة.

حول Hearst Networks EMEA

تملك وتدير شركة Hearst Networks EMEA، وهي شركة تابعة لشركة Hearst، العلامات التجارية الترفيهية الواقعية المتميزة The HISTORY® Channel و®Crime + Investigation و®BLAZE وCOSMO في جميع أنحاء المملكة المتحدة ودول الشمال الأوروبي وبنلوكس وأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. في Hearst Networks EMEA، نشارك القصص التي تهم المشاهدين وتلهمهم وتقوم بترفيههم مع الامتيازات الناجحة (The Curse of Oak Island, The First 48 وHistory's Greatest Mysteries)، وoriginal commissions‏ (The Hunt for Baltic Gold، وNameless Monsters، و The Royal Kill List). لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة: hearstnetworks.

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