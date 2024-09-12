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محاولات لردع التدخل الأجنبي في الانتخابات

9/12/2024 11:39:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار الكشف عن التدخل الصيني في النظام السياسي الكندي المخاوف لدى الغرب خاصة عند اقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث لا يستطيع الغرب، ببساطة، أن يخاطر بالسماح لمأزق كندا بأن يصبح القاعدة. ويتعين على الدول أن تفكر بجدية خاصة في الشكل الذي قد تبدو عليه سلسلة أخرى من إخفاقات الردع في حماية نظامها السياسي، وينبغي أن تكون كندا بمثابة تحذير للولايات المتحدة وغيرها.
وهنا يرى خبراء غربيون ضرورة اتخاذ خطوات إضافية للحماية من التدخلات الأجنبية. فشل الردع
منذ بعض الوقت، قفز الغرب من فشل الحماية إلى فشل الردع، ليس فقط ضد العمل العسكري الشامل، مثل استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم أو حربها اللاحقة على بقية أوكرانيا، ولكن أيضًا ضد الحرب السياسية التي تشنها أعضاء التحالف المناهض للغرب (الصين وروسيا وإيران).
وفي انتخابات عام 2016، وبعد ثماني سنوات، لا يزال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية يصنف موسكو على أنها ((التهديد السائد للانتخابات الأمريكية)).
وفي انتخابات عام 2020، لا تزال إيران تدير ((عمليات تأثير سرية عبر الإنترنت)) تهدف إلى تأمين نتيجة مفضلة في نوفمبر. وحتى عندما تكون هذه الجهود التي ترعاها الدولة غير ناجحة على نطاق واسع، فإنها قد تحمل في طياتها بذور التحديات الشعبية لشرعية الإدارة المنتخبة لاحقًا. ومع ذلك، فإنها تستمر - ويظل خطر الهجمات المستقبلية الأكثر حدة على الطاولة.
الأكثر نشاطا
ويقول الخبراء إن الأزمة الجارية في كندا، حيث شنت بكين على ما يبدو هجومًا واسع النطاق على سياسة شريك أمريكا التجاري الحيوي وعضو حلف شمال الأطلسي، كشفها تحقيق عام جارٍ في التدخل الأجنبي ويبين أن ((السلطات الكندية صنفت الصين باعتبارها الدولة الأجنبية الأكثر نشاطا في التدخل الموجه ضد المسؤولين الحكوميين والمنظمات السياسية والمرشحين لمناصب سياسية ومجتمعات الشتات)).
وقد استكملت النتائج المؤقتة التي توصلت إليها هذه الهيئة بالاستنتاجات التي صدرت مؤخرًا عن ((تقرير خاص بشأن التدخل الأجنبي في العمليات والمؤسسات الديمقراطية في كندا)) للجنة البرلمانية الكندية للأمن القومي والاستخبارات.
واستنادًا إلى ((حصول اللجنة على معلومات سرية للغاية))، يرسم التقرير الخاص صورة قاتمة للعمل الكندي الذي تقوم به إدارة عمل الجبهة المتحدة، وهي فرع من الحزب الشيوعي الصيني.
شبكة كبيرة
ووفقًا للتقرير، فإن الإدارة: (تعمل) من خلال شبكة كبيرة تضم منظمات واجهات لا تعلن عن انتمائها للحزب الشيوعي الصيني ولديها وظيفة قانونية وعلنية إضافية. وكلفت هذه المنظمات الواجهة للشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة المسجلة في الصين والمنظمات الطلابية الصينية والمنظمات الثقافية الأجنبية ووسائل الإعلام الأجنبية وأعضاء المجتمعات العرقية الثقافية الصينية ورجال الأعمال البارزين والشخصيات السياسية بالانخراط في المؤسسات والعمليات الديمقراطية بطريقة تدعم أهداف الحزب الشيوعي الصيني.
وكشفت اللجنة على وجه التحديد أن الاستخبارات الكندية ((قدّرت أن جمهورية الصين الشعبية تعتقد أن علاقتها مع بعض أعضاء البرلمان تقوم على مبدأ المقايضة، وهو أن مشاركة أي عضو مع جمهورية الصين الشعبية سوف تؤدي إلى حشد جمهورية الصين الشعبية لشبكتها لصالح العضو)).
مشاركة البرلمانيين
وفي كشف محمّل بالمعلومات بشكل خاص، لاحظت اللجنة، دون الإشارة إلى الصين على وجه التحديد، أن ((بعض البرلمانيين، على حد تعبير أجهزة الاستخبارات، مشاركون ((بشكل متعمد أو شبه متعمد)) في جهود الدول الأجنبية للتدخل في السياسات)). وقد اتخذ هذا التدخل شكل ((التواصل بشكل متكرر مع البعثات الأجنبية قبل أو أثناء الحملة السياسية للحصول على الدعم من الجماعات المجتمعية أو الشركات التي تعد البعثات الدبلوماسية بتعبئتها بهدوء لصالح المرشح))، وحتى ((تزويد المسؤولين الدبلوماسيين الأجانب بمعلومات سرية عن عمل أو آراء زملائهم البرلمانيين، مع العلم أن مثل هذه المعلومات سوف يستخدمها هؤلاء المسؤولون للضغط بشكل غير مناسب على البرلمانيين لتغيير مواقفهم)). وإذا كان هذا صحيحا، فقد أشارت اللجنة إلى أن الدول الأجنبية اخترقت السياسة الكندية بدرجة ملحوظة. وقد تم دمج هذه الادعاءات المتفجرة في التحقيق العام الجاري. ولا يمكن للديمقراطيات الشقيقة في كندا إلا أن تأمل في أن يتم تزويد التحقيق بالأدوات اللازمة للوصول إلى حقيقة هذه الادعاءات.
سلسة أخرى
في غضون ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تفكر بجدية خاصة في الشكل الذي قد تبدو عليه سلسلة أخرى من إخفاقات الردع في حماية نظامها السياسي، خاصة إذا اختارت الصين إما توسيع نطاق عملياتها التجريبية السابقة الموجهة نحو الانتخابات الأمريكية أو تكثيف دليلها الخاص بكندا للاستخدام داخل الولايات المتحدة.
ولحسن الحظ، يمكن ردع مثل هذه الأنواع من عمليات التجسس التي تستهدف الديمقراطية، سواء كانت تُدار من بكين أو من دولة معادية أخرى. وكما أشار جون لويس جاديس في كتابه الرائد ((استراتيجيات الاحتواء))، ((تشير نظرية الردع إلى أن السلوك المراد ردعه (1) يمثل شيئًا آخر غير الالتزام الكامل من جانب الخصم، و(2) يخضع لتوجيه مركزي موثوق به)). وحتى الآن، يبدو أن الغرب يواجه خصومًا، بما في ذلك الصين، حيث تتوفر كلتا الحالتين.ومن ثم، فمن الواجب إبلاغ هذه القوى المعادية بالعاصفة التي سوف تنجم عن أي تدخل مستقبلي.
أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها تتخذ خطوات قوية لمكافحة التدخل الأجنبي
تعهد المدعي العام ((ميريك جارلاند)) بتصدي الوزارة بحزم لمحاولات التدخل من قبل روسيا وإيران والصين وأي جهة أخرى
يأتي التعهد بعد سلسلة من الإجراءات تشمل:
1 - تقييد التأشيرات على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة.
2 - تقديم حوافز مالية لمن يقدم معلومات حول التدخل الأجنبي.

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