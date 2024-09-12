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رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية

9/12/2024 7:28:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكن“مرصد الختم الفلكي” عبر صحراء أبوظبي من التقاط صورة للعنقود النجمي M2، وهو تجمع كبير جدا من النجوم يقع في برج الدلو، يقدر عدد نجومه بحوالي 150 ألف نجم، ويبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية ويحتاج الضوء إلى 175 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره ويقدر عمره بـ 12.5 مليار سنة على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكان تام الظلام.

يعد هذا العنقود من فئة العناقيد الكروية أو المغلقة، وتسمى بهذا الإسم نظرا لشكلها الذي يشبه الكرة، وتقع على أطراف المجرة و‏تم التقاط الصورة بواسطة تلسكوب قطره 14 إنش مساء أول أمس الثلاثاء وبلغت مدة التعريض 37 دقيقة.

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