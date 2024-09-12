قرينة عاهل البلاد تصدر قرارا بتعديل مسمى لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار،‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الأميري‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بإنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة؛‭ ‬يُعدل‭ ‬مسمى‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والعلوم‭ ‬الحديثة‮»‬،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والعلوم‭ ‬الحديثة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمار‭ ‬فرص‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬والتوعية‭ ‬بها،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الخيارات‭ ‬والفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الواعدة‭ ‬للمرأة‭.‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تشكل‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وتضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬شخصيات‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والاختصاص‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬واختصاصاتها،‭ ‬ويصدر‭ ‬بهم‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬اختصاصات‭ ‬اللجنة‭ ‬تشمل‭ ‬اقتراح‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬والبرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬والخدمات‭ ‬والاستشارات‭ ‬والأنظمة‭ ‬النوعية،‭ ‬لدعم‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والعلوم‭ ‬الحديثة،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة،‭ ‬واقتراح‭ ‬مجالات‭ ‬التطوير‭ ‬وآليات‭ ‬تنظيم‭ ‬خدمات‭ ‬الاحتضان‭ ‬والمسرعات‭ ‬لتشمل‭ ‬المشاريع‭ ‬الإبداعية‭ ‬الواعدة‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والعلوم‭ ‬الحديثة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬الدراسات‭ ‬والمسوحات‭ ‬النوعية‭ ‬واستطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬المناسبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والعلوم‭ ‬الحديثة،‭ ‬ووضع‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬والقياس‭ ‬اللازمة‭ ‬للتقييم‭ ‬الدوري‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات،‭ ‬كما‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ترفع‭ ‬تقاريرها‭ ‬الدورية‭ ‬مشفوعة‭ ‬بملاحظاتها‭ ‬وتوصياتها‭ ‬لاعتمادها‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭. ‬

كلمات دالة