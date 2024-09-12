وزير الـداخـلية يبـحث مع وزير شؤون البلديات مجالات التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة.
وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين والمبادرات المطروحة لتطوير العمل البلدي، الذي يشكل أحد روافد التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات التي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفق معايير الكفاءة والإنجاز.
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