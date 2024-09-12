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وزير الـداخـلية يبـحث مع وزير شؤون البلديات مجالات التعاون

9/12/2024 7:25:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والمبادرات‭ ‬المطروحة‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬البلدي،‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬أحد‭ ‬روافد‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنجاز‭. ‬

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