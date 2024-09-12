مـديــر أركــان الــحـــرس الـوطـني يـستـقـبـل الملحق العسكري بسفارة السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، العقيد الركن هذال محمد الدوسري الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك صباح أمس بمكتبه في معسكر الصخير.
وفي بداية اللقاء، رحب مدير أركان الحرس الوطني بالملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة، كما جرى استعراض العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.
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