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مـديــر أركــان الــحـــرس الـوطـني يـستـقـبـل الملحق العسكري بسفارة السعودية

9/12/2024 7:25:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‏مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬هذال‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بمكتبه‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬الصخير‭. ‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬بالملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

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