موسم الكرة البحرينية يفتتح بلقاء مثيرالسوبر البحريني بين قوة ((الخالدية)) ومثابرة ((الحالة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتجه أنظار عشاق الكرة في البحرين اليوم الجمعة نحو اللقاء المرتقب بين فريق الخالدية «بطل دوري ناصر بن حمد الممتاز» وفريق الحالة «بطل كأس جلالة الملك» في نهائي كأس السوبر البحريني للموسم الرياضي 2023-2024، على ملعب مدينة خليفة الرياضية عند الساعة السابعة مساء.
ويسعى الخالدية للحفاظ على لقبه للمرة الثانية بعد تحقيقه لقب آخر موسم 2022-2023، عندما فاز على الرفاع بنتيجة هدفين نظيفين، وفي المقابل فإن الحالة الذي سيلعب في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم يسعى إلى التتويج بأول لقب له لبطولة كأس السوبر، ويعتبر هذا اللقاء فرصة لكل فريق من أجل تجربة الخطط والتكتيكات التي سوف يتم اعتمادها في الموسم الجديد.
فريق الخالدية
يمتلك الخالدية مجموعة من اللاعبين الدوليين الذين التحقوا بصفوف المنتخبات والنصيب الأكبر كان لمنتخبنا الوطني وهم كميل الأسود، سيد مهدي باقر، مهدي عبدالجبار، مهدي حميدان والحارس عمار محمد، والمصابين إسماعيل عبداللطيف وسيد ضياء سعيد، وفي منتخب عمان صلاح اليحيائي ومنتخب الأردن نزار الرشدان.
وكل هذه الأسماء تمثل قوة ضاربة للجهاز الفني بقيادة المدرب علي عاشور.
السعي إلى أول الألقاب
قال المدرب الوطني علي عاشور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية في تصريح خاص للملحق الرياضي في أخبار الخليج: استعداداتنا جيدة للقاء الحالة في كأس السوبر، ونسعى لتحقيق أول ألقاب الموسم الجديد 2024-2025، وفي حال تحقيق اللقب سوف يكون له الأثر الطيب، أما في حالة الخسارة فسوف نعتبر المواجهة تجريبية.
وأضاف: تحضيراتنا جدا ممتازة للموسم الجديد، فقد أقمنا معسكرا خارجيا في تركيا، ومعسكرا محليا بانتظام جميع اللاعبين والمحترفين، ورسالتنا هي أن فريق الخالدية وُلِدَ ليكون بطلاً، وأننا سنسعى لتحقيق جميع البطولات التي سوف نشارك فيها، وأن نكون منافسا شرسا عليها، ونأمل تقديم مباراة مثالية تليق باسم الفريقين وباسم البطولة.
وختم علي عاشور: نمتلك تسعة لاعبين للتو عادوا من تمثيل المنتخبات التي التحقوا بها، فهذا العدد الكبير لم يعطنا الفرصة للاستعداد بالشكل المثالي، وأجرينا الاستعداد الخاص للسوبر قبل مغادرتهم، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن مجلس إدارة النادي وجمهوره الوفي.
فريق الحالة
في المقابل، يمتلك الحالة كوكبة من اللاعبين الواعدين وأبرزهم الحارس محمد المطوع، هشام النايم، سلمان مهدي، حسين عبدالصمد، حمزة العطار، وقد دعم فريقه بمحترفين جرى التعاقد معهم في الفترة الماضية وهم المهاجم الفرنسي مامادو ديوارا، والمحترف المالي بولينغ ديمبليه، ومن المغرب الثلاثي أيمن العيوني، عبدالمالك بن دلال، حمزة الويدان.
تقديم مواجهة مثالية
قال المدرب الوطني علي عامر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الحالة في تصريح خاص للملحق الرياضي في أخبار الخليج: تحضيراتنا جيدة للموسم الجديد، وركزنا في الأسبوع الأخير على مباراة كأس السوبر أمام فريق الخالدية، وأجرينا بعض التدريبات الخاصة استعدادا للمواجهة المرتقبة.
وأضاف: كرة القدم هي 90 دقيقة ومن يكون أداؤه أفضل سيستحق الفوز، ويجب علينا التركيز وتقديم أداء مشرفا يليق باسم النادي والكرة البحرينية، وقد رفعنا مؤخرا نسق الجاهزية البدنية للاعبين بإجراء مباريات ودية تجريبية، وجربنا بعض الخطط التكتيكية استعدادا للموسم الجديد، وهدفنا بشكل عام هذا الموسم الفوز بالدوري.
وختم علي عامر: الخالدية فريق قوي لديه مجموعة من لاعبي المنتخب وهم على مستوى عال، وطموحنا أن نتمكن من تقديم مباراة تليق بالكرة البحرينية، وهذه البطولة التي نلعبها هي إحدى البطولات التي سنخوضها في الموسم، وبعدها سنلعب بدوري الدرجة الثانية وكأس الملك ونتمنى أن نكون فريقا منافسا في جميع البطولات.
وجهة نظر فنية محايدة
السعدون: مواجهة بين إثبات الوجود والخبرة
قال المدرب الوطني الكابتن عيسى السعدون إن مباراة اليوم والتي ستجمع بين الخالدية والحالة في نهائي كأس السوبر البحريني، تمثل مواجهة بين إثبات الوجود بالنسبة لفريق الحالة، ضد فريق الخالدية الذي يمتلك العناصر المتميزة والخبرة الكافية والبطولات في المواسم الأخيرة.
وأضاف السعدون: الحالة بقيادة مدربه الشاب علي عامر سيلعب لإثبات نفسه، وهو لا يملك شيئا يخسره بحكم أنه فريق يلعب في الدرجة الثانية وتركيزه سيكون منصبا على الصعود إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز. وأوضح قائلا: أعتقد بأن فريق الحالة سيقدم مباراة كبيرة بحكم العناصر الجيدة التي تم الاستعانة بها سواء من لاعبين محترفين أو محليين مؤكدا أن الفريق يمتلك قيادة فنية لها من الخبرات ما يساعدها على تحقيق الأهداف المطلوبة.
وبخصوص فريق الخالدية، قال السعدون: الخالدية يحتاج إلى الفوز بهذه البطولة أكثر من الحالة، حتى يبدأ موسمه بشكل جيد ويطمئن جماهيره وجهازه الفني على مستوى الفريق الذي انتدب هذا الموسم العديد من الأسماء خصوصا الأجنبية.
وتمنى السعدون في ختام تصريحه كل التوفيق والنجاح للفريقين بإخراج المواجهة بالشكل المطلوب وابرازها من الناحية الفنية بما يعزز من المكتسبات التي حققتها الكرة البحرينية في السنوات الماضية
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