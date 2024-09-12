Friday, 13 September 2024 03:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موسم الكرة البحرينية يفتتح بلقاء مثيرالسوبر البحريني بين قوة ((الخالدية)) ومثابرة ((الحالة))

9/12/2024 7:24:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتجه‭ ‬أنظار‭ ‬عشاق‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬نحو‭ ‬اللقاء‭ ‬المرتقب‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬‮«‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‮»‬‭ ‬وفريق‭ ‬الحالة‭ ‬‮«‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‮»‬‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭.‬

ويسعى‭ ‬الخالدية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬لقب‭ ‬آخر‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬فإن‭ ‬الحالة‭ ‬الذي‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬له‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬فرصة‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجربة‭ ‬الخطط‭ ‬والتكتيكات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬اعتمادها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬


فريق‭ ‬الخالدية

يمتلك‭ ‬الخالدية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬الذين‭ ‬التحقوا‭ ‬بصفوف‭ ‬المنتخبات‭ ‬والنصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬كان‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وهم‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬والحارس‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬والمصابين‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وسيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬وفي‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬صلاح‭ ‬اليحيائي‭ ‬ومنتخب‭ ‬الأردن‭ ‬نزار‭ ‬الرشدان‭.‬

وكل‭ ‬هذه‭ ‬الأسماء‭ ‬تمثل‭ ‬قوة‭ ‬ضاربة‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭.‬

السعي‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬الألقاب

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭: ‬استعداداتنا‭ ‬جيدة‭ ‬للقاء‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر،‭ ‬ونسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬أول‭ ‬ألقاب‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الخسارة‭ ‬فسوف‭ ‬نعتبر‭ ‬المواجهة‭ ‬تجريبية‭.‬

وأضاف‭: ‬تحضيراتنا‭ ‬جدا‭ ‬ممتازة‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬فقد‭ ‬أقمنا‭ ‬معسكرا‭ ‬خارجيا‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬ومعسكرا‭ ‬محليا‭ ‬بانتظام‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمحترفين،‭ ‬ورسالتنا‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬وُلِدَ‭ ‬ليكون‭ ‬بطلاً،‭ ‬وأننا‭ ‬سنسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬نشارك‭ ‬فيها،‭ ‬وأن‭ ‬نكون‭ ‬منافسا‭ ‬شرسا‭ ‬عليها،‭ ‬ونأمل‭ ‬تقديم‭ ‬مباراة‭ ‬مثالية‭ ‬تليق‭ ‬باسم‭ ‬الفريقين‭ ‬وباسم‭ ‬البطولة‭.‬

وختم‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭: ‬نمتلك‭ ‬تسعة‭ ‬لاعبين‭ ‬للتو‭ ‬عادوا‭ ‬من‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬التحقوا‭ ‬بها،‭ ‬فهذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬لم‭ ‬يعطنا‭ ‬الفرصة‭ ‬للاستعداد‭ ‬بالشكل‭ ‬المثالي،‭ ‬وأجرينا‭ ‬الاستعداد‭ ‬الخاص‭ ‬للسوبر‭ ‬قبل‭ ‬مغادرتهم،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬وجمهوره‭ ‬الوفي‭.‬


فريق‭ ‬الحالة‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يمتلك‭ ‬الحالة‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الواعدين‭ ‬وأبرزهم‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬المطوع،‭ ‬هشام‭ ‬النايم،‭ ‬سلمان‭ ‬مهدي،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالصمد،‭ ‬حمزة‭ ‬العطار،‭ ‬وقد‭ ‬دعم‭ ‬فريقه‭ ‬بمحترفين‭ ‬جرى‭ ‬التعاقد‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬وهم‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬مامادو‭ ‬ديوارا،‭ ‬والمحترف‭ ‬المالي‭ ‬بولينغ‭ ‬ديمبليه،‭ ‬ومن‭ ‬المغرب‭ ‬الثلاثي‭ ‬أيمن‭ ‬العيوني،‭ ‬عبدالمالك‭ ‬بن‭ ‬دلال،‭ ‬حمزة‭ ‬الويدان‭.‬


تقديم‭ ‬مواجهة‭ ‬مثالية

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭: ‬تحضيراتنا‭ ‬جيدة‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وركزنا‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية،‭ ‬وأجرينا‭ ‬بعض‭ ‬التدريبات‭ ‬الخاصة‭ ‬استعدادا‭ ‬للمواجهة‭ ‬المرتقبة‭.‬

وأضاف‭: ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هي‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬ومن‭ ‬يكون‭ ‬أداؤه‭ ‬أفضل‭ ‬سيستحق‭ ‬الفوز،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬التركيز‭ ‬وتقديم‭ ‬أداء‭ ‬مشرفا‭ ‬يليق‭ ‬باسم‭ ‬النادي‭ ‬والكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقد‭ ‬رفعنا‭ ‬مؤخرا‭ ‬نسق‭ ‬الجاهزية‭ ‬البدنية‭ ‬للاعبين‭ ‬بإجراء‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬تجريبية،‭ ‬وجربنا‭ ‬بعض‭ ‬الخطط‭ ‬التكتيكية‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وهدفنا‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭.‬

وختم‭ ‬علي‭ ‬عامر‭: ‬الخالدية‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬لديه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬وهم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬وطموحنا‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬مباراة‭ ‬تليق‭ ‬بالكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬نلعبها‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬سنخوضها‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬وبعدها‭ ‬سنلعب‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬وكأس‭ ‬الملك‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬فريقا‭ ‬منافسا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭.‬


وجهة‭ ‬نظر‭ ‬فنية‭ ‬محايدة

السعدون‭: ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬إثبات‭ ‬الوجود‭ ‬والخبرة

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬الكابتن‭ ‬عيسى‭ ‬السعدون‭ ‬إن‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬والتي‭ ‬ستجمع‭ ‬بين‭ ‬الخالدية‭ ‬والحالة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني،‭ ‬تمثل‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬إثبات‭ ‬الوجود‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفريق‭ ‬الحالة،‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬العناصر‭ ‬المتميزة‭ ‬والخبرة‭ ‬الكافية‭ ‬والبطولات‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأضاف‭ ‬السعدون‭: ‬الحالة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الشاب‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬سيلعب‭ ‬لإثبات‭ ‬نفسه،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬شيئا‭ ‬يخسره‭ ‬بحكم‭ ‬أنه‭ ‬فريق‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬وتركيزه‭ ‬سيكون‭ ‬منصبا‭ ‬على‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭. ‬وأوضح‭ ‬قائلا‭: ‬أعتقد‭ ‬بأن‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬سيقدم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬بحكم‭ ‬العناصر‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بها‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬أو‭ ‬محليين‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يمتلك‭ ‬قيادة‭ ‬فنية‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬ما‭ ‬يساعدها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المطلوبة‭. ‬

وبخصوص‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية،‭ ‬قال‭ ‬السعدون‭: ‬الخالدية‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬البطولة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الحالة،‭ ‬حتى‭ ‬يبدأ‭ ‬موسمه‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬ويطمئن‭ ‬جماهيره‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬انتدب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬خصوصا‭ ‬الأجنبية‭.‬

وتمنى‭ ‬السعدون‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للفريقين‭ ‬بإخراج‭ ‬المواجهة‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬وابرازها‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية

MENAFN12092024000055011008ID1108669119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث