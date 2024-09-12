موسم الكرة البحرينية يفتتح بلقاء مثيرالسوبر البحريني بين قوة ((الخالدية)) ومثابرة ((الحالة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتجه‭ ‬أنظار‭ ‬عشاق‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬نحو‭ ‬اللقاء‭ ‬المرتقب‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬‮«‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‮»‬‭ ‬وفريق‭ ‬الحالة‭ ‬‮«‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‮»‬‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭.‬

ويسعى‭ ‬الخالدية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬لقب‭ ‬آخر‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬فإن‭ ‬الحالة‭ ‬الذي‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬له‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬فرصة‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجربة‭ ‬الخطط‭ ‬والتكتيكات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬اعتمادها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬





فريق‭ ‬الخالدية

يمتلك‭ ‬الخالدية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬الذين‭ ‬التحقوا‭ ‬بصفوف‭ ‬المنتخبات‭ ‬والنصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬كان‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وهم‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬والحارس‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬والمصابين‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وسيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬وفي‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬صلاح‭ ‬اليحيائي‭ ‬ومنتخب‭ ‬الأردن‭ ‬نزار‭ ‬الرشدان‭.‬

وكل‭ ‬هذه‭ ‬الأسماء‭ ‬تمثل‭ ‬قوة‭ ‬ضاربة‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭.‬

السعي‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬الألقاب

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭: ‬استعداداتنا‭ ‬جيدة‭ ‬للقاء‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر،‭ ‬ونسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬أول‭ ‬ألقاب‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الخسارة‭ ‬فسوف‭ ‬نعتبر‭ ‬المواجهة‭ ‬تجريبية‭.‬

وأضاف‭: ‬تحضيراتنا‭ ‬جدا‭ ‬ممتازة‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬فقد‭ ‬أقمنا‭ ‬معسكرا‭ ‬خارجيا‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬ومعسكرا‭ ‬محليا‭ ‬بانتظام‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمحترفين،‭ ‬ورسالتنا‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬وُلِدَ‭ ‬ليكون‭ ‬بطلاً،‭ ‬وأننا‭ ‬سنسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬نشارك‭ ‬فيها،‭ ‬وأن‭ ‬نكون‭ ‬منافسا‭ ‬شرسا‭ ‬عليها،‭ ‬ونأمل‭ ‬تقديم‭ ‬مباراة‭ ‬مثالية‭ ‬تليق‭ ‬باسم‭ ‬الفريقين‭ ‬وباسم‭ ‬البطولة‭.‬

وختم‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭: ‬نمتلك‭ ‬تسعة‭ ‬لاعبين‭ ‬للتو‭ ‬عادوا‭ ‬من‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬التحقوا‭ ‬بها،‭ ‬فهذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬لم‭ ‬يعطنا‭ ‬الفرصة‭ ‬للاستعداد‭ ‬بالشكل‭ ‬المثالي،‭ ‬وأجرينا‭ ‬الاستعداد‭ ‬الخاص‭ ‬للسوبر‭ ‬قبل‭ ‬مغادرتهم،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬وجمهوره‭ ‬الوفي‭.‬





فريق‭ ‬الحالة‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يمتلك‭ ‬الحالة‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الواعدين‭ ‬وأبرزهم‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬المطوع،‭ ‬هشام‭ ‬النايم،‭ ‬سلمان‭ ‬مهدي،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالصمد،‭ ‬حمزة‭ ‬العطار،‭ ‬وقد‭ ‬دعم‭ ‬فريقه‭ ‬بمحترفين‭ ‬جرى‭ ‬التعاقد‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬وهم‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬مامادو‭ ‬ديوارا،‭ ‬والمحترف‭ ‬المالي‭ ‬بولينغ‭ ‬ديمبليه،‭ ‬ومن‭ ‬المغرب‭ ‬الثلاثي‭ ‬أيمن‭ ‬العيوني،‭ ‬عبدالمالك‭ ‬بن‭ ‬دلال،‭ ‬حمزة‭ ‬الويدان‭.‬





تقديم‭ ‬مواجهة‭ ‬مثالية

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭: ‬تحضيراتنا‭ ‬جيدة‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وركزنا‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية،‭ ‬وأجرينا‭ ‬بعض‭ ‬التدريبات‭ ‬الخاصة‭ ‬استعدادا‭ ‬للمواجهة‭ ‬المرتقبة‭.‬

وأضاف‭: ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هي‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬ومن‭ ‬يكون‭ ‬أداؤه‭ ‬أفضل‭ ‬سيستحق‭ ‬الفوز،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬التركيز‭ ‬وتقديم‭ ‬أداء‭ ‬مشرفا‭ ‬يليق‭ ‬باسم‭ ‬النادي‭ ‬والكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقد‭ ‬رفعنا‭ ‬مؤخرا‭ ‬نسق‭ ‬الجاهزية‭ ‬البدنية‭ ‬للاعبين‭ ‬بإجراء‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬تجريبية،‭ ‬وجربنا‭ ‬بعض‭ ‬الخطط‭ ‬التكتيكية‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وهدفنا‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭.‬

وختم‭ ‬علي‭ ‬عامر‭: ‬الخالدية‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬لديه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬وهم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬وطموحنا‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬مباراة‭ ‬تليق‭ ‬بالكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬نلعبها‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬سنخوضها‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬وبعدها‭ ‬سنلعب‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬وكأس‭ ‬الملك‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬فريقا‭ ‬منافسا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭.‬





وجهة‭ ‬نظر‭ ‬فنية‭ ‬محايدة

السعدون‭: ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬إثبات‭ ‬الوجود‭ ‬والخبرة

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬الكابتن‭ ‬عيسى‭ ‬السعدون‭ ‬إن‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬والتي‭ ‬ستجمع‭ ‬بين‭ ‬الخالدية‭ ‬والحالة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني،‭ ‬تمثل‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬إثبات‭ ‬الوجود‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفريق‭ ‬الحالة،‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬العناصر‭ ‬المتميزة‭ ‬والخبرة‭ ‬الكافية‭ ‬والبطولات‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأضاف‭ ‬السعدون‭: ‬الحالة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الشاب‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬سيلعب‭ ‬لإثبات‭ ‬نفسه،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬شيئا‭ ‬يخسره‭ ‬بحكم‭ ‬أنه‭ ‬فريق‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬وتركيزه‭ ‬سيكون‭ ‬منصبا‭ ‬على‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭. ‬وأوضح‭ ‬قائلا‭: ‬أعتقد‭ ‬بأن‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬سيقدم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬بحكم‭ ‬العناصر‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بها‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬أو‭ ‬محليين‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يمتلك‭ ‬قيادة‭ ‬فنية‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬ما‭ ‬يساعدها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المطلوبة‭. ‬

وبخصوص‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية،‭ ‬قال‭ ‬السعدون‭: ‬الخالدية‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬البطولة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الحالة،‭ ‬حتى‭ ‬يبدأ‭ ‬موسمه‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬ويطمئن‭ ‬جماهيره‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬انتدب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬خصوصا‭ ‬الأجنبية‭.‬

وتمنى‭ ‬السعدون‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للفريقين‭ ‬بإخراج‭ ‬المواجهة‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬وابرازها‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية