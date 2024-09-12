الكويت ومصر التصعيد المتعمد للاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة نحو حافة الهاوية



البلدان شددا على رفضهما القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم ولأي أكاذيب يرددها الاحتلال لمحاولة تبرير رفضه الانسحاب من «محور فيلادلفيا» لا يمكن التوصل لسلام دائم وشامل في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

حذرت الكويت ومصر من خطورة التصعيد المتعمد للاحتلال الإسرائيلي الذي يدفع المنطقة نحو حافة الهاوية مشددين على رفضهما القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم ولأية أكاذيب يرددها الاحتلال لمحاولة تبرير رفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا.

جاء ذلك في بيان كويتي مصري مشترك صدر الخميس في ختام فعاليات الدورة الـ 13 للجنة العليا المشتركة للبلدين والتي عقدت بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ونظيره المصري د.بدر عبدالعاطي.

وذكر البيان أنه لا يمكن التوصل لسلام دائم وشامل في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الوزيرين استعرضا خلال لقائهما المشترك جميع أوجه التعاون بين الدولتين كما تطرقا إلى عدد من القضايا ذات الأولوية المشتركة وعلى رأسها استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن وجهات النظر تطابقت حول ضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار والتوصل لاتفاق يضمن سرعة إطلاق سراح الأسرى والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

وذكر البيان في هذا الصدد أن الجانب الكويتي أكد تقديره الكامل للجهود المخلصة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

وأفاد البيان بأن الوزيرين اليحيا وعبدالعاطي أكدا دعمهما المتبادل في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمن الدولتين القومي والمائي وسلامة أراضيهما وحدودهما الإقليمية.

وأضاف أن الوزيرين تناولا القضايا محل الاهتمام المشترك من ضمنها أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اللبنانية وسلامتها وتطورات الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر والقرن الافريقي والأمن المائي لمصر والسودان، مؤكدا بهذا الصدد تطابق وجهات نظر الوزيرين.

وذكر البيان أن أعمال اللجنة تناولت مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية في المجالات كافة ووضع رؤية مستقبلية لتطوير هذه العلاقة.

وبين أنه تم التوقيع خلال أعمال اللجنة على 10 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حماية المنافسة وتنمية الصادرات الصناعية وحماية البيئة والسياحة الشباب والنشء والإسكان والتعمير والإعلام والرياضة والتعاون العلمي والفني في مجال التخطيط وبين معهدي الدراسات الديبلوماسية في البلدين بالإضافة إلى محضر الدورة الـ 13 للجنة الكويتية المصرية المشتركة.

ولفت إلى النتائج التي تحققت في انعقاد ثلاث لجان فرعية مشتركة تحضيرا لأعمال اللجنة العليا وشملت المجالات القنصلية والعمالية والتعليمية إضافة إلى اجتماعات كبار المسؤولين بالبلدين.