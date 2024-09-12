الكويت ومصر التصعيد المتعمد للاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة نحو حافة الهاوية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
البلدان شددا على رفضهما القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم ولأي أكاذيب يرددها الاحتلال لمحاولة تبرير رفضه الانسحاب من «محور فيلادلفيا»
لا يمكن التوصل لسلام دائم وشامل في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
حذرت الكويت ومصر من خطورة التصعيد المتعمد للاحتلال الإسرائيلي الذي يدفع المنطقة نحو حافة الهاوية مشددين على رفضهما القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم ولأية أكاذيب يرددها الاحتلال لمحاولة تبرير رفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا.
جاء ذلك في بيان كويتي مصري مشترك صدر الخميس في ختام فعاليات الدورة الـ 13 للجنة العليا المشتركة للبلدين والتي عقدت بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ونظيره المصري د.بدر عبدالعاطي.
وذكر البيان أنه لا يمكن التوصل لسلام دائم وشامل في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن الوزيرين استعرضا خلال لقائهما المشترك جميع أوجه التعاون بين الدولتين كما تطرقا إلى عدد من القضايا ذات الأولوية المشتركة وعلى رأسها استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار إلى أن وجهات النظر تطابقت حول ضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار والتوصل لاتفاق يضمن سرعة إطلاق سراح الأسرى والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.
وذكر البيان في هذا الصدد أن الجانب الكويتي أكد تقديره الكامل للجهود المخلصة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
وأفاد البيان بأن الوزيرين اليحيا وعبدالعاطي أكدا دعمهما المتبادل في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمن الدولتين القومي والمائي وسلامة أراضيهما وحدودهما الإقليمية.
وأضاف أن الوزيرين تناولا القضايا محل الاهتمام المشترك من ضمنها أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اللبنانية وسلامتها وتطورات الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر والقرن الافريقي والأمن المائي لمصر والسودان، مؤكدا بهذا الصدد تطابق وجهات نظر الوزيرين.
وذكر البيان أن أعمال اللجنة تناولت مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية في المجالات كافة ووضع رؤية مستقبلية لتطوير هذه العلاقة.
وبين أنه تم التوقيع خلال أعمال اللجنة على 10 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حماية المنافسة وتنمية الصادرات الصناعية وحماية البيئة والسياحة الشباب والنشء والإسكان والتعمير والإعلام والرياضة والتعاون العلمي والفني في مجال التخطيط وبين معهدي الدراسات الديبلوماسية في البلدين بالإضافة إلى محضر الدورة الـ 13 للجنة الكويتية المصرية المشتركة.
ولفت إلى النتائج التي تحققت في انعقاد ثلاث لجان فرعية مشتركة تحضيرا لأعمال اللجنة العليا وشملت المجالات القنصلية والعمالية والتعليمية إضافة إلى اجتماعات كبار المسؤولين بالبلدين.
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