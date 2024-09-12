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الرمثا ينشد التفوق على شباب الأردن.. ومعان يتسلح بالتاريخ أمام العقبة

9/12/2024 3:02:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تعود عجلة دوري المحترفين للدوران اليوم بعد توقف امتد لـ20 يوما بسبب فترة التوقف الدولية، من خلال الجولة الرابعة التي تشهد إقامة 4 مباريات خلال الأسبوع الحالي، فيما أرجأ اتحاد الكرة مواجهتي السلط والوحدات، ومغير السرحان والحسين إربد لمنتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب مشاركة الوحدات والحسين بدوري أبطال آسيا 2.
ويستقبل شباب الأردن على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب نظيره الرمثا عند الساعة السادسة مساء، فيما يحتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الثامنة والنصف مساء، مواجهة معان وشباب العقبة.
وتقام يوم غد مباراتان لحساب الجولة ذاتها، حيث يلتقي الصريح مع الجزيرة عند الساعة الخامسة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، فيما يواجه الفيصلي نظيره الأهلي على ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة مساء.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الأهلي يتصدر دوري المحترفين بعد مرور 3 جولات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، مقابل 7 نقاط للوحدات والحسين إربد، ورابعا الرمثا بـ6 نقاط، و5 نقاط للفيصلي في المركز الخامس، وجمع الصريح والسلط ومغير السرحان 4 نقاط، مقابل استقرار شباب الأردن بالمركز التاسع برصيد 3 نقاط، ونقطة لمعان في المركز العاشر، فيما يقبع الجزيرة وشباب العقبة بالمركزين الحادي عشر والثاني عشر من دون نقاط.
شباب الأردن × الرمثا
يدخل شباب الأردن اللقاء بقيادة فنية جديدة ممثلة بالمدرب رائد عساف خلفا لمحمود شلباية، بعد تغيير مفاجئ أصاب الجهاز الفني للفريق في الأيام الماضية، ليدخل عساف في تحد جديد لتصويب أوضاع الفريق من حيث النتائج، علما أن المستوى الفني في تصاعد لـ"أسود غمدان" من مباراة لأخرى.
ويتطلع شباب الأردن لإيقاف سلسلة النتائج السلبية أمام الرمثا، حيث تعرض للخسارة أمامه في آخر 3 مباريات بدوري المحترفين، والاستفادة من اللعب على ستاد البتراء الذي خاض عليه مباراة واحدة حتى الآن، وتكللت بالفوز على الجزيرة في الجولة الثانية.
وتبرز خيارات عساف الفنية في اللقاء بكل من: رشيد رفيد، محمد طه، أحمد أيمن، رواد أبو خيزران، حسن حلوة، ورد البري، أحمد طنوس، ثائر الديرباني، خالد عصام، حمزة النعيمي وعبد الملك مفتاحي.
وعلى الطرف المقابل، يمني الرمثا النفس باستثمار الحالة المعنوية المميزة له وترجمتها على أرض الواقع بفوز، بعد أن تغلب في مواجهته الأخيرة ببطولة الدوري على الجزيرة بالملعب نفسه (ستاد البترا)، إلى جانب تصدره لمجموعته ببطولة الدرع بفترة التوقف من فوز وتعادل، إلى جانب الأفضلية الواضحة على شباب الأردن في المباريات الماضية.
ويعلم المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور أهمية الفوز في مباراة الليلة بهدف بقاء الفريق في حالة معنوية مميزة من أجل المنافسة على لقب الدوري، وهو الهدف الذي وضعه النادي بعد أن قام بجملة من التعاقدات في الفترة الماضية عقب فك الحرمان عن "غزلان الشمال".
ويعول البزور في تشكيلته الأساسية على كل من: مالك شلبية، أحمد المغربي، يوسف محمد، طارق خطاب، هايل الذيابات، إبراهيم الخب، عبد الرحمن أبو الكاس، خالد أبو عاقولة، علي العزايزة، بشار الذيابات وحمزة الدردور.
معان × شباب العقبة
يدخل فريق معان المواجهة بأفضلية واضحة على نظيره شباب العقبة في مواجهاتهما المباشرة بدوري المحترفين، بعد 8 مواجهات سابقة، مالت الكفة لمعان في 5 مواجهات بالفوز، فيما حضرت نتيجة التعادل بمواجهتين، مقابل فوز شباب العقبة في لقاء وحيد.
ويجد المدير الفني لفريق معان أمين فيليب أن مواجهة شباب العقبة الطريق الأمثل في الفترة الحالية لتسجيل أول فوز له مع "ذئاب الجنوب"، إذ إنه يواجه الفريق الأضعف دفاعيا في الموسم الحالي بعد استقباله 8 أهداف في 3 مباريات، ما يجعله يطمع بالحصول على النقاط كاملة والتقدم على سلم الترتيب.
ويعتمد فيليب في خياراته الأساسية على كل من: وليد عصام، عمر المناصرة، علي المصري، خالد الردايدة، إنوسينت جيمس، إبراهيم الأخرس، إياد طمليه، حمزة المرضي، سليمان أبو زمع، إبراهيم الرواد وشاهر شلباية.
وبدوره، يأمل شباب العقبة تحت قيادة المدرب رائد الداود، لملمة الأوراق عقب تلقيه الخسارة في جميع المباريات السابقة ببطولة الدوري، إلى جانب استمرار تعثره ببطولة الدرع، التي شهدت تطورا في النتائج والمستوى، حيث تعادل في لقاء وخسر في آخر من الحسين بهدف وحيد.
وتبدو خيارات الداود غير واضحة في اللقاء نظرا لاعتماده على عدد كبير من اللاعبين في المباريات الماضية، إلا أن الأقرب لخوض اللقاء كل من: أصيل الصياحين، محمد هشام، صهيب القاضي، عدنان الخطيب، سالم أبو دية، قصي دواهدة، محمد رائد، محمد أبو طه، عبد الرحمن الخضور، عبدو أتاكورا ومحمد الجوهري.

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