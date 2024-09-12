الرمثا ينشد التفوق على شباب الأردن.. ومعان يتسلح بالتاريخ أمام العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- تعود عجلة دوري المحترفين للدوران اليوم بعد توقف امتد لـ20 يوما بسبب فترة التوقف الدولية، من خلال الجولة الرابعة التي تشهد إقامة 4 مباريات
خلال الأسبوع الحالي، فيما أرجأ اتحاد الكرة مواجهتي السلط والوحدات، ومغير السرحان والحسين إربد لمنتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب مشاركة الوحدات والحسين بدوري
أبطال آسيا 2.
ويستقبل شباب الأردن على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب نظيره الرمثا عند الساعة السادسة مساء، فيما يحتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الثامنة والنصف مساء، مواجهة معان وشباب العقبة.
وتقام يوم غد مباراتان لحساب الجولة ذاتها، حيث يلتقي الصريح مع الجزيرة عند الساعة الخامسة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، فيما يواجه الفيصلي نظيره الأهلي على ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة مساء.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الأهلي يتصدر دوري المحترفين بعد مرور 3 جولات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، مقابل 7 نقاط للوحدات والحسين إربد، ورابعا الرمثا بـ6 نقاط، و5 نقاط للفيصلي في المركز الخامس، وجمع الصريح والسلط ومغير السرحان 4 نقاط، مقابل استقرار شباب الأردن بالمركز التاسع برصيد 3 نقاط، ونقطة لمعان في المركز العاشر، فيما يقبع الجزيرة وشباب العقبة بالمركزين الحادي عشر والثاني عشر من دون نقاط.
شباب الأردن × الرمثا
يدخل شباب الأردن اللقاء بقيادة فنية جديدة ممثلة بالمدرب رائد عساف خلفا لمحمود شلباية، بعد تغيير مفاجئ أصاب الجهاز الفني للفريق في الأيام الماضية، ليدخل عساف في تحد جديد لتصويب أوضاع الفريق من حيث النتائج، علما أن المستوى الفني في تصاعد لـ"أسود غمدان" من مباراة لأخرى.
ويتطلع شباب الأردن لإيقاف سلسلة النتائج السلبية أمام الرمثا، حيث تعرض للخسارة أمامه في آخر 3 مباريات بدوري المحترفين، والاستفادة من اللعب على ستاد البتراء الذي خاض عليه مباراة واحدة حتى الآن، وتكللت بالفوز على الجزيرة في الجولة الثانية.
وتبرز خيارات عساف الفنية في اللقاء بكل من: رشيد رفيد، محمد طه، أحمد أيمن، رواد أبو خيزران، حسن حلوة، ورد البري، أحمد طنوس، ثائر الديرباني، خالد عصام، حمزة النعيمي وعبد الملك مفتاحي.
وعلى الطرف المقابل، يمني الرمثا النفس باستثمار الحالة المعنوية المميزة له وترجمتها على أرض الواقع بفوز، بعد أن تغلب في مواجهته الأخيرة ببطولة الدوري على الجزيرة بالملعب نفسه (ستاد البترا)، إلى جانب تصدره لمجموعته ببطولة الدرع بفترة التوقف من فوز وتعادل، إلى جانب الأفضلية الواضحة على شباب الأردن في المباريات الماضية.
ويعلم المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور أهمية الفوز في مباراة الليلة بهدف بقاء الفريق في حالة معنوية مميزة من أجل المنافسة على لقب الدوري، وهو الهدف الذي وضعه النادي بعد أن قام بجملة من التعاقدات في الفترة الماضية عقب فك الحرمان عن "غزلان الشمال".
ويعول البزور في تشكيلته الأساسية على كل من: مالك شلبية، أحمد المغربي، يوسف محمد، طارق خطاب، هايل الذيابات، إبراهيم الخب، عبد الرحمن أبو الكاس، خالد أبو عاقولة، علي العزايزة، بشار الذيابات وحمزة الدردور.
معان × شباب العقبة
يدخل فريق معان المواجهة بأفضلية واضحة على نظيره شباب العقبة في مواجهاتهما المباشرة بدوري المحترفين، بعد 8 مواجهات سابقة، مالت الكفة لمعان في 5 مواجهات بالفوز، فيما حضرت نتيجة التعادل بمواجهتين، مقابل فوز شباب العقبة في لقاء وحيد.
ويجد المدير الفني لفريق معان أمين فيليب أن مواجهة شباب العقبة الطريق الأمثل في الفترة الحالية لتسجيل أول فوز له مع "ذئاب الجنوب"، إذ إنه يواجه الفريق الأضعف دفاعيا في الموسم الحالي بعد استقباله 8 أهداف في 3 مباريات، ما يجعله يطمع بالحصول على النقاط كاملة والتقدم على سلم الترتيب.
ويعتمد فيليب في خياراته الأساسية على كل من: وليد عصام، عمر المناصرة، علي المصري، خالد الردايدة، إنوسينت جيمس، إبراهيم الأخرس، إياد طمليه، حمزة المرضي، سليمان أبو زمع، إبراهيم الرواد وشاهر شلباية.
وبدوره، يأمل شباب العقبة تحت قيادة المدرب رائد الداود، لملمة الأوراق عقب تلقيه الخسارة في جميع المباريات السابقة ببطولة الدوري، إلى جانب استمرار تعثره ببطولة الدرع، التي شهدت تطورا في النتائج والمستوى، حيث تعادل في لقاء وخسر في آخر من الحسين بهدف وحيد.
وتبدو خيارات الداود غير واضحة في اللقاء نظرا لاعتماده على عدد كبير من اللاعبين في المباريات الماضية، إلا أن الأقرب لخوض اللقاء كل من: أصيل الصياحين، محمد هشام، صهيب القاضي، عدنان الخطيب، سالم أبو دية، قصي دواهدة، محمد رائد، محمد أبو طه، عبد الرحمن الخضور، عبدو أتاكورا ومحمد الجوهري.
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