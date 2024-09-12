بن غفير يطالب بميزانية إضافية لبناء 5000 مركز اعتقال

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقا لمعطيات مصلحة السجون الإسرائيلية فإن أعداد الفلسطينيين وصلت إلى نحو 10 آلاف وهو ضعف عدد المعتقلين ما قبل الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وتسببت الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية واعتقال عدد غير محدد رسميا من سكان قطاع غزة منذ بداية الحرب في اكتظاظ في السجون.



وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، الخميس، إن "أزمة السجون هي واحدة من أكثر القضايا الأمنية حساسية منذ بدء الحرب وما زالت بدون حل".



وأضاف الموقع أنه في أثناء نقاش ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليلة الأربعاء "وقع جدل بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير انتهى بشجار وتبادل اتهامات".



ولفت الموقع إلى أن "بن غفير حذر عدة مرات من الأزمة في السجون".



وقال: "قدم بن غفير خطة لبناء 5000 مكان احتجاز جديد وطالب بميزانية خاصة للمشروع".



وأضاف: "قدم نتنياهو هدفا أكثر تواضعا، ولكنه أيضا هدف يمكن تنفيذه بسرعة. مشروع يمكن تنفيذه على الفور والانتهاء منه في غضون 3-4 أشهر، والأرقام التي تمت مناقشتها هي 470 مكان اعتقال بتكلفة 40 مليون شيكل (10.4 ملايين دولار) وهو رقم أقل بكثير من أرقام وزير الأمن القومي".



وبحسب الموقع الإسرائيلي فإنه "في هذه المرحلة، وقعت مواجهة حادة بين سموتريتش وبن غفير وصلت إلى حد الصراخ".



ونقل الموقع عن سموتريتش قوله لبن غفير "استخدموا أولا الأموال غير المستخدمة التي تمتلكها وزارتكم".



فيما رد عليه بن غفير "هل أنت طبيعي؟! انظر إلى ما تتحدث عنه. لقد بنينا بالفعل 3000 مكان اعتقال، وهو بناء قياسي لم نشهده منذ سنوات في مصلحة السجون. أقترح خطة من 5000 مكان اعتقال، رئيس الوزراء يطلب خطة سريعة - هل أنت بخيل؟".



وعندها رد عليه سموتريتش "عليك الاستفادة من الأموال غير المستخدمة".



وتساءل بن غفير: "هل تريدوننا أن نأخذ السجناء إلى منازلنا على ظهورنا؟".



واستنادا الى الموقع فإنه "في النهاية، تم فض النقاش، إذ أخرج رئيس الوزراء الجميع من الغرفة وبقي وحده مع سموتريتش وبن غفير".



ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على الأمر، أن "نتنياهو أوعز إلة الوزيرين بإيجاد حل يسمح بالبناء الفوري لـ470 مكان اعتقال".



ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن مصادر مقربة من سموتريتش قالت: "تم الاتفاق على أن تمول وزارة الأمن القومي الحاجة الفورية من ميزانيتها، وإذا لم تكن الأموال التي بحوزتها كافية، فإن وزارة المالية ستدرس إمكانية وضع ميزانية إضافية".

وأشار الموقع إلى أن مكتب نتنياهو رفض التعليق على التقرير.



وبلغ إجمالي معتقلي الضفة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الأول أكثر من 10 آلاف و700 مواطن من الضفة بما فيها القدس، ولا تشمل الحصيلة معتقلي القطاع، وفق بيانات سابقة لنادي الأسير.



وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن مقتل 703 فلسطينيين وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافة للمعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.



فيما خلفت حربه المدمرة على غزة والتي تحظي بدعم أمريكي أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(الأناضول)