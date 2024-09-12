هيئة الطرق: كود الطرق السعودي يضع معايير موحدة لمعابر الحيوانات البرية والجمال

MENAFN - Al Watan) أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي وضع معايير موحدة لتصميم معايير موحدة لمعابر الحيوانات البرية والجمال، بهدف تحسين مستوى السلامة، إذ تأتي هذه المعايير كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.

وبينت الهيئة، أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الاشتراطات والمواصفات الفنية لتصميم معابر الحيوانات البرية والجمال ، والتي شملت أن تكون المعابر واسعة لاستيعاب مختلف أنواع الحيوانات، وتضمن وصول كافٍ للضوء الطبيعي داخل المعابر السفلية، مع استخدام سياج مناسب لتوجيه الحيوانات بأمان نحو المعبر، كما يشترط الكود تركيب جدار وسياج معدني لحماية الحيوانات في المعابر العلوية.

ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، من بينها إطلاق كود الطرق السعودي، الذي سيكون العمل به استرشاديًا حتى نهاية العام الجاري، وسيتم تطبيقه الزاميًا على جميع الجهات الحكومية مطلع العام القادم، وسيكون الزاميًا على الجهات الخاصة في منتصف العام القادم، وذلك لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.