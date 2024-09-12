ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية مع حذر المستثمرين من التقلبات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالهند والصين تناقشان استئناف رحلات الركاب المباشر بينهما المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض أسعار النفط 12% بحلول عام 2026 بوتين: قمة“بريكس” المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز الشراكة لدول المجموعة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في مستهل تعاملات الخميس، بعد جلسة شديدة التقلب أمس، وفي ظل تقييم المستثمرين آفاق الاقتصاد مع تطلعهم لخفض الفائدة من قبل الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.10% أو 39 نقطة إلى 40901 نقطة.

كما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.15% أو 7 نقاط إلى 5561 نقطة، فيما صعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.25% أو 44 نقطة إلى 17439 نقطة.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.7% في أغسطس، وذلك أقل من قراءة يوليو البالغة 2.1%، مسجلًا أدنى قراءة منذ فبراير، لكن المؤشر الأساسي – يستبعد البنود المتقلبة – تسارع إلى 3.3% من 3.2%.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات أمس، تباطؤ وتيرة التضخم في أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، لكن التضخم الأساسي تسارع على أساس شهري.

وأضعفت هذه البيانات المختلطة احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، عندما يجتمع الفيدرالي في الأسبوع المقبل، وتراهن الأسواق بشكل كبير الآن على خفضها بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

في بداية تعاملات الأربعاء، انخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنحو 1%، لكنه محا جميع خسائره وأغلق مرتفعًا بأكثر من 1%، وخسر“داو جونز” قرابة 750 نقطة قبل أن ينهي الجلسة مرتفعًا بنحو 125 نقطة.

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