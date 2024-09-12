ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية مع حذر المستثمرين من التقلبات - جريدة البورصة

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في مستهل تعاملات الخميس، بعد جلسة شديدة التقلب أمس، وفي ظل تقييم المستثمرين آفاق الاقتصاد مع تطلعهم لخفض الفائدة من قبل الفيدرالي في الأسبوع المقبل.
وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.10% أو 39 نقطة إلى 40901 نقطة.
كما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.15% أو 7 نقاط إلى 5561 نقطة، فيما صعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.25% أو 44 نقطة إلى 17439 نقطة.
وأظهرت بيانات صادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.7% في أغسطس، وذلك أقل من قراءة يوليو البالغة 2.1%، مسجلًا أدنى قراءة منذ فبراير، لكن المؤشر الأساسي – يستبعد البنود المتقلبة – تسارع إلى 3.3% من 3.2%.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات أمس، تباطؤ وتيرة التضخم في أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، لكن التضخم الأساسي تسارع على أساس شهري.
وأضعفت هذه البيانات المختلطة احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، عندما يجتمع الفيدرالي في الأسبوع المقبل، وتراهن الأسواق بشكل كبير الآن على خفضها بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
في بداية تعاملات الأربعاء، انخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنحو 1%، لكنه محا جميع خسائره وأغلق مرتفعًا بأكثر من 1%، وخسر“داو جونز” قرابة 750 نقطة قبل أن ينهي الجلسة مرتفعًا بنحو 125 نقطة.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668069
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