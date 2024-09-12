فضيحة في الكنيست..إرسال صور ومحادثات خاصة لعضو كنيست من الليكود لأعضاء آخرين

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تفاصيل شخصية وصور عارية لعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي من حزب الليكود إلى بعض مكاتب الكنيست.
وبحسب الصحيفة فإنه تم إرسال المراسلات من بريد إلكتروني مجهول وتم حذفها بواسطة كمبيوتر الكنيست من جميع الخوادم.
وجاء في الصحيفة أنه تم إرسال الصورة إلى مكاتب تسعة أعضاء كنيست من مختلف الأحزاب، ويبدو أن هذا توزيع عشوائي.
وقالت الصحيفة إن، "عنوان البريد الإلكتروني الذي أرسلت منه الصورة وهمي، ويبدو أنه تم فتحه مؤخرًا فقط"، مضيفة، "من رأى الصورة قال لا تبدو مفبركة أو فوتوشوب".
ورد عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي، الذي تم توزيع صوره ومراسلاته المثيرة بحسب الصحيفة، على العديد من العناصر في الكنيست، من على منصة الكنيست: "هذه مراسلة ملفقة تم إرسالها بالفعل إلى أقاربي وعائلتي في الماضي بهدف إيذائي شخصيًا، وهذا جزء من حملة تشهيرية وكاذبة تضمنت أيضًا محاولة ابتزاز أشخاص مقربين جدًا مني".
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