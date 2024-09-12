فضيحة في الكنيست..إرسال صور ومحادثات خاصة لعضو كنيست من الليكود لأعضاء آخرين

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تفاصيل شخصية وصور عارية لعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي من حزب الليكود إلى بعض مكاتب الكنيست.

وبحسب الصحيفة فإنه تم إرسال المراسلات من بريد إلكتروني مجهول وتم حذفها بواسطة كمبيوتر الكنيست من جميع الخوادم.

وجاء في الصحيفة أنه تم إرسال الصورة إلى مكاتب تسعة أعضاء كنيست من مختلف الأحزاب، ويبدو أن هذا توزيع عشوائي.

وقالت الصحيفة إن، "عنوان البريد الإلكتروني الذي أرسلت منه الصورة وهمي، ويبدو أنه تم فتحه مؤخرًا فقط"، مضيفة، "من رأى الصورة قال لا تبدو مفبركة أو فوتوشوب".

ورد عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي، الذي تم توزيع صوره ومراسلاته المثيرة بحسب الصحيفة، على العديد من العناصر في الكنيست، من على منصة الكنيست: "هذه مراسلة ملفقة تم إرسالها بالفعل إلى أقاربي وعائلتي في الماضي بهدف إيذائي شخصيًا، وهذا جزء من حملة تشهيرية وكاذبة تضمنت أيضًا محاولة ابتزاز أشخاص مقربين جدًا مني".