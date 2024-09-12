نادي مراح معلا: تمكين نفسي للأطفال والشباب في مواجهة التحديات الفلسطينية شاهد فيديو

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، تلعب المبادرات الشبابية والمجتمعية دورًا حيويًا في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد، لاسيما الأطفال. ومن بين هذه المبادرات، يأتي دور نادي "مراح معلا"، الذي أسس قاعدة قوية من الشبان والشابات من خلال شراكة فعّالة مع "ملتقى الطلبة". يهدف النادي إلى تعزيز التواصل مع المجتمع وتنفيذ مبادرات متنوعة تسهم في دعم الصحة النفسية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، بالتعاون مع منظمات دولية مثل "طفل الحرب" الهولندية.

قال عبد الله أبو شقرة، رئيس نادي "مراح معلا"، إن تأسيس المجموعة جاء بفضل دعم "ملتقى الطلبة"، الذي لعب دورًا كبيرًا في تأسيس النادي وتطويره. وأوضح أن النادي ركز على تنفيذ نشاطات متكررة وتشبيك العلاقات مع المؤسسات المختلفة، مما ساهم في زيادة خبرة الأعضاء في التعامل مع الناس وتنفيذ المبادرات.

وأضاف أبو شقرة أن الجهود المبذولة من قبل النادي أسفرت عن تمكين مجموعة من الشبان والشابات، حيث تم تنظيم ورشات عمل متخصصة في مجال التفريغ النفسي، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

ومن جهتها أشارت إيناس فواغرة عضو في مجموعة نادي مراح معلا، إلى أن التعاون مع ملتقى الطلبة أتاح فرصة الأندماج مع منظمة“طفل الحرب” الهولندية، وهي منظمة عالمية غير حكومية، تهدف إلى تقديم

الرعاية و المرونة النفسية لمقدمي الرعاية للأطفال.

وأوضحت أن منظمة "طفل الحرب" الهولندية عملت على برنامجين منهم (CSI ، و Team Up)، موضحة أن برنامج "Team Up" يركز على تقديم جلسات تفريغ نفسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم يبين (6 إلى 11) سنة ومن (12 إلى 17) سنة، ويهدف البرنامج إلى التخفيف من الأثار النفسية الناجمة عن الأحداث الجارية في الوطن العربي، لاسيما الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب

الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل أعربت سديل مجدي أبو شقرة عن سعادتها بالمشاركة في برنامج "Team Up"، أوضحت أنها تعلمت من خلال البرنامج عدة نشاطات مثل الرسم والتلوين، بالإضافة إلى تعلم مفاهيم مهمة مثل المحافظة على النظافة، وعدم التنمر على الآخرين.

كما أضافت دانا عبدالله أبو شقرة أنها تعلمت من خلال البرنامج كيفية أخذ حقنا، وعدم اللجوء إلى الشتم والألفاظ السيئة، مما يعزز من ثقتهم بنفسهم وقدرتهم على التفاعل بشكل إيجابي مع الآخرين.

ولفت محمود طقاطقة من مجموعة نادي مراح معلا، إلى أن الأوضاع الجارية بسبب الحرب على غزة والانتهاكات المستمرة على الضفة الغربية، تتطلب دعما

نفسيا للأطفال، لافتاً إلى أن النادي عمل على عدة مواضيع خاصة بالدعم النفسي، مثل توطيد العلاقات بين الأصدقاء، والاحترام المتبادل، وعدم التنمر، ومواجهة الخوف، وتطوير الذات لدى الأطفال.

وأشارت أسماء يوسف من مجموعة نادي مراح معلا، الى البرنامج الثاني "CSI" ، الذي يهدف إلى تقديم الدعم النفسي للأهل والأطفال، مشيرة إلى أن البرنامج لا يقتصر على الأبوين فقط، بل يشمل كل من يقدم الدعم النفسي داخل العائلة، من خلال التعليم وتقديم الرعاية النفسية والملبس والمشرب، والصحة العامة، والمشاركة في المجتمع بشكل عام.

وفي الختام أكد عبدالله أبو شقرة على الوجود الفلسطيني وقدرته على قيادة أي نشاط على أرض الميدان، مهما كانت التحديات التي يواجهها الشعب منذ الأزل

تم انتاج هذه القصة ضمن مشروع شباب في صنع القرار الذي ينفذه ملتقى الطلبة بدعم وتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية.