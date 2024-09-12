الكهرباء تعلن قطع التيار عن أجزاء من المناطق غير السكنية

الكهرباء تعلن قطع التيار عن أجزاء من المناطق غير السكنية
التاريخ
9/12/2024 7:21:11 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أنها قد تضطر إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق غير السكنية تباعاً نظراً لأعمال الصيانة الطارئة لبعض وحدات توليد الكهرباء.
كما دعت الوزارة العملاء الى ترشيد الاستهلاك خلال فترة الذروة خصوصاً خلال فترة الظهيرة.
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