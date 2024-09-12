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الكهرباء تعلن قطع التيار عن أجزاء من المناطق غير السكنية

9/12/2024 7:21:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أنها قد تضطر إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق غير السكنية تباعاً نظراً لأعمال الصيانة الطارئة لبعض وحدات توليد الكهرباء.

‏كما دعت الوزارة العملاء الى ترشيد الاستهلاك خلال فترة الذروة خصوصاً خلال فترة الظهيرة.

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