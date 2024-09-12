القوى العاملة وقف العمل بقرار تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص

القوى العاملة وقف العمل بقرار تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص
التاريخ
9/12/2024 7:21:10 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى
العاملة عن انتهاء سريان القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2024، بشأن تنظيم انتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي والذي عملت فيه منذ
14 يوليو الفائت إلى 12 الشهر الجاري.
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