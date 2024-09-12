Thursday, 12 September 2024 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوى العاملة وقف العمل بقرار تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص

9/12/2024 7:21:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى
العاملة عن انتهاء سريان القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2024، بشأن تنظيم انتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي والذي عملت فيه منذ
14 يوليو الفائت إلى 12 الشهر الجاري.

MENAFN12092024000130011022ID1108666303

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث