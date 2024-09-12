القوى العاملة وقف العمل بقرار تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن انتهاء سريان القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2024، بشأن تنظيم انتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي والذي عملت فيه منذ 14 يوليو الفائت إلى 12 الشهر الجاري.

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