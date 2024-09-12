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الاحتلال يستولي على 767 مترا من أراضي المواطنين في أم الخير بمسافر يطا

9/12/2024 7:14:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحت مسمى "أمر عسكري" على أرض مساحتها 767 مترا في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس المجلس القروي في أم الخير خليل الهذالين، إن الاحتلال استولى على الأرض في تجمع شعيب في مسافر يطا، من أجل إقامة جدار استعماري حول مستعمرة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين.

وأشار، إلى أن الجدار المنوي إقامته قريب جدا من منازل المواطنين، لافتا إلى أن الاحتلال أصدر عدة قرارات بالاستيلاء على أراضي المواطنين في الجهتين الجنوبية والشرقية من تجمع شعيب.

وأضاف، أن الاحتلال يسعى إلى تهجير المواطنين عن أراضيهم بهدف توسيع مستعمرتي "كرمائيل" و"اتسخار مان" المقامتين على أراضي المواطنين بمسافر يطا.

وتتعرض قرية أم الخير وغيرها من التجمعات السكنية في مسافر يطا لعمليات هدم واسعة، إذ هدمت قوات الاحتلال في شهر يونيو/حزيران الماضي ما يزيد على ثلثي مساكن القرية.

وأوضح الهذالين، أن قوات الاحتلال تُصعّد في الآونة الأخيرة عمليات الهدم في مسافر يطا بشكل كبير، ضمن خطة استعمارية يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى تنفيذها، وتهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من تلك المناطق لصالح عمليات التوسع الاستعماري.

وتُظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال استولت الشهر الماضي على ما مجموعه 367 دونما من أراضي المواطنين من خلال 5 أوامر عسكرية، منها اثنان عبارة عن إعلانين لطاقم الخط الأزرق الذي يعمل على إضافة مساحات جديدة على إعلانات استيلاء سابقة استهدفت أراضي محافظتي بيت لحم والخليل.

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