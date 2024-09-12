الاحتلال يستولي على 767 مترا من أراضي المواطنين في أم الخير بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحت مسمى "أمر عسكري" على أرض مساحتها 767 مترا في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقال رئيس المجلس القروي في أم الخير خليل الهذالين، إن الاحتلال استولى على الأرض في تجمع شعيب في مسافر يطا، من أجل إقامة جدار استعماري حول مستعمرة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين.
وأشار، إلى أن الجدار المنوي إقامته قريب جدا من منازل المواطنين، لافتا إلى أن الاحتلال أصدر عدة قرارات بالاستيلاء على أراضي المواطنين في الجهتين الجنوبية والشرقية من تجمع شعيب.
وأضاف، أن الاحتلال يسعى إلى تهجير المواطنين عن أراضيهم بهدف توسيع مستعمرتي "كرمائيل" و"اتسخار مان" المقامتين على أراضي المواطنين بمسافر يطا.
وتتعرض قرية أم الخير وغيرها من التجمعات السكنية في مسافر يطا لعمليات هدم واسعة، إذ هدمت قوات الاحتلال في شهر يونيو/حزيران الماضي ما يزيد على ثلثي مساكن القرية.
وأوضح الهذالين، أن قوات الاحتلال تُصعّد في الآونة الأخيرة عمليات الهدم في مسافر يطا بشكل كبير، ضمن خطة استعمارية يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى تنفيذها، وتهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من تلك المناطق لصالح عمليات التوسع الاستعماري.
وتُظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال استولت الشهر الماضي على ما مجموعه 367 دونما من أراضي المواطنين من خلال 5 أوامر عسكرية، منها اثنان عبارة عن إعلانين لطاقم الخط الأزرق الذي يعمل على إضافة مساحات جديدة على إعلانات استيلاء سابقة استهدفت أراضي محافظتي بيت لحم والخليل.
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