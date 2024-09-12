الاحتلال يقتحم مدرسة في بلدة الخضر ويخط شعارات عنصرية على أحد صفوفها

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدرسة ذات النطاقين للإناث في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وخطت شعارات عنصرية على واجهة أحد صفوفها.

وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر أحمد صلاح ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حرم المدرسة، وخطت شعارات عنصرية على واجهة أحد الصفوف المدرسية.

يشار إلى أن مجمع بلدة الخضر ومنذ السابع من أكتوبر الماضي يتعرض لمضايقات واستفزازات من قبل قوات الاحتلال، وخصوصا أثناء الدوام الرسمي، بحكم موقعها قرب جدار الفصل العنصري، من حيث تواجد الجنود في محيط المدارس، والاعتداء على الطلبة وملاحقتهم، وإطلاق قنابل الغاز السام والصوت اتجاههم.