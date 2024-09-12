الاحتلال يقتحم مدرسة في بلدة الخضر ويخط شعارات عنصرية على أحد صفوفها

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدرسة ذات النطاقين للإناث في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وخطت شعارات عنصرية على واجهة أحد صفوفها.
وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر أحمد صلاح ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حرم المدرسة، وخطت شعارات عنصرية على واجهة أحد الصفوف المدرسية.
يشار إلى أن مجمع مدارس بلدة الخضر ومنذ السابع من أكتوبر الماضي يتعرض لمضايقات واستفزازات من قبل قوات الاحتلال، وخصوصا أثناء الدوام الرسمي، بحكم موقعها قرب جدار الفصل العنصري، من حيث تواجد الجنود في محيط المدارس، والاعتداء على الطلبة وملاحقتهم، وإطلاق قنابل الغاز السام والصوت اتجاههم.
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