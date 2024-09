تم اختيار Delinea كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadranttm لعام 2024 لإدارة الوصول المتميز

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Delinea ، وهي شركة رائدة في توفير حلول تأمين الهويات من خلال التفويض المركزي، عن تكريمها كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لإدارة الوصول المتميز (PAM). تمثل هذه المرة السادسة على التوالي التي يتم فيها تكريم Delinea في Leaders Quadrant؛ وذكرت Delinea أن هذا يسلط الضوء، في رأيها، على التزام الشركة المستمر بتقديم حلول أمنية موثوقة في السوق.

قال Art Gilliland، الرئيس التنفيذي لشركة Delinea: "يشرفنا أن يتم الاعتراف بنا مرة أخرى كشركة رائدة من قِبل Gartner". "يعتبر أمن الهوية بمثابة خط الدفاع الأول، حيث إن كل هوية، سواء بشرية أو غير بشرية، والبيانات التي تتفاعل معها هي أهداف في المؤسسات الحديثة اليوم. أعتقد أن هذا الإقرار يؤكد من جديد التزامنا بحماية عملائنا مع تقديم حلول لا تعزز الأمن فحسب، بل تزيل التعقيد أيضًا، مما يعزز من تجربة المستخدم".

وكما ذكرت شركة Gartner، "يظل النمو مدفوعًا بالوعي المتزايد بين قادة الأمن والهوية فيما يتعلق بالحاجة الملحة إلى حلول إدارة الوصول المتميز (PAM). لقد نجح القادة في بناء قاعدة عملاء كبيرة وتدفق إيرادات ولديهم تصنيفات عالية للقدرة على الاستمرار ونمو قوي في الإيرادات".

توفر منصة Delinea السحابية الأصلية مجموعة شاملة من الحلول المتكاملة، بما في ذلك إدارة الحسابات والجلسات المتميزة (PASM)، وإدارة التفويض والارتقاء المتميز (PEDM)، وإدارة الوصول المتميز عن بعد (RPAM)، وإدارة حقوق البنية التحتية السحابية (CIEM)، واكتشاف التهديدات المتعلقة بالهوية والاستجابة لها (ITDR)، لتوفير تجربة مستخدم سلسة وبديهية.

بفضل قدرات التفويض الذكية، تُمكّن Delinea المؤسسات من اكتشاف الهويات وتعيين مستويات الوصول واكتشاف المخالفات والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي. تم تصميم المنصة للنشر السريع في أسابيع بدلاً من أشهر وتتطلب موارد أقل بنسبة 90% لإدارتها مقارنة بحلول المنافسين.

للحصول على وصول مجاني إلى تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لإدارة الوصول المتميز ولمعرفة المزيد حول سبب تسمية Delinea كشركة رائدة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني .

إخلاء المسؤولية المطلوب:

Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, Abhyuday Data, et al‏، 9 سبتمبر 2024. تُعدّ GARTNER علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، كما تعد MAGIC QUADRANT علامة تجارية مسجلة لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها ويتم استخدامها هنا بإذن. جميع الحقوق محفوظة.

لا تؤيد شركة Gartner أي بائع أو منتج أو خدمة موضحة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو التسميات الأخرى فقط. تتكون المنشورات البحثية لـ Gartner من آراء منظمة الأبحاث الخاصة بـ Gartner ولا يجب اعتبارها على أنها بيان حقائق. تخلي Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، صريحة كانت أم ضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات حول صلاحية العرض في السوق أو الملاءمة لغرض معين.

تم تشكيل Delinea في أبريل 2021 من خلال دمج Thycotic وCentrify وتم اختيارها كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعامي 2022 و2023 في مجال إدارة الوصول المتميز. حصلت شركة Centrify على لقب شركة رائدة في التقارير لعام 2018 و2020 و2021. حصلت شركة Thycotic على لقب شركة رائدة في تقارير عامي 2020 و2021.

حول Delinea

تعد Delinea رائدة في تأمين الهويات من خلال الترخيص المركزي، مما يجعل المؤسسات أكثر أمانًا من خلال إدارة تفاعلاتها عبر المؤسسات الحديثة بسلاسة. وهي تطبق السياق والذكاء طوال دورة حياة الهوية، وتغطي البنية التحتية السحابية والتقليدية والبيانات وتطبيقات SaaS للقضاء على التهديدات المتعلقة بالهوية. توفر Delinea بشكل فريد تفويضًا ذكيًا لجميع الهويات، مما يسمح بتحديد هوية المستخدم بدقة، وتخصيص الوصول المناسب، ومراقبة التفاعل، والاستجابة السريعة للمخالفات. تعمل منصة Delinea على تسريع عملية التبني وتعزيز الإنتاجية، حيث يتم النشر في غضون أسابيع، وليس أشهر، وتتطلب 10% فقط من الموارد مقارنة بالمنافسين. اكتشف المزيد عن Delinea على Delinea ، و LinkedIn ، و X ، و YouTube .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.