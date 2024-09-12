تم اختيار Delinea كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadranttm لعام 2024 لإدارة الوصول المتميز

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Delinea ، وهي شركة رائدة في توفير حلول تأمين الهويات من خلال التفويض المركزي، عن تكريمها كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لإدارة الوصول المتميز (PAM). تمثل هذه المرة السادسة على التوالي التي يتم فيها تكريم Delinea في Leaders Quadrant؛ وذكرت Delinea أن هذا يسلط الضوء، في رأيها، على التزام الشركة المستمر بتقديم حلول أمنية موثوقة في السوق.

قال Art Gilliland، الرئيس التنفيذي لشركة Delinea: "يشرفنا أن يتم الاعتراف بنا مرة أخرى كشركة رائدة من قِبل Gartner". "يعتبر أمن الهوية بمثابة خط الدفاع الأول، حيث إن كل هوية، سواء بشرية أو غير بشرية، والبيانات التي تتفاعل معها هي أهداف في المؤسسات الحديثة اليوم. أعتقد أن هذا الإقرار يؤكد من جديد التزامنا بحماية عملائنا مع تقديم حلول لا تعزز الأمن فحسب، بل تزيل التعقيد أيضًا، مما يعزز من تجربة المستخدم".

وكما ذكرت شركة Gartner، "يظل النمو مدفوعًا بالوعي المتزايد بين قادة الأمن والهوية فيما يتعلق بالحاجة الملحة إلى حلول إدارة الوصول المتميز (PAM). لقد نجح القادة في بناء قاعدة عملاء كبيرة وتدفق إيرادات ولديهم تصنيفات عالية للقدرة على الاستمرار ونمو قوي في الإيرادات".

توفر منصة Delinea السحابية الأصلية مجموعة شاملة من الحلول المتكاملة، بما في ذلك إدارة الحسابات والجلسات المتميزة (PASM)، وإدارة التفويض والارتقاء المتميز (PEDM)، وإدارة الوصول المتميز عن بعد (RPAM)، وإدارة حقوق البنية التحتية السحابية (CIEM)، واكتشاف التهديدات المتعلقة بالهوية والاستجابة لها (ITDR)، لتوفير تجربة مستخدم سلسة وبديهية.

بفضل قدرات التفويض الذكية، تُمكّن Delinea المؤسسات من اكتشاف الهويات وتعيين مستويات الوصول واكتشاف المخالفات والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي. تم تصميم المنصة للنشر السريع في أسابيع بدلاً من أشهر وتتطلب موارد أقل بنسبة 90% لإدارتها مقارنة بحلول المنافسين.

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Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, Abhyuday Data, et al‏، 9 سبتمبر 2024. تُعدّ GARTNER علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، كما تعد MAGIC QUADRANT علامة تجارية مسجلة لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها ويتم استخدامها هنا بإذن. جميع الحقوق محفوظة.

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تم تشكيل Delinea في أبريل 2021 من خلال دمج Thycotic وCentrify وتم اختيارها كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعامي 2022 و2023 في مجال إدارة الوصول المتميز. حصلت شركة Centrify على لقب شركة رائدة في التقارير لعام 2018 و2020 و2021. حصلت شركة Thycotic على لقب شركة رائدة في تقارير عامي 2020 و2021.

حول Delinea

تعد Delinea رائدة في تأمين الهويات من خلال الترخيص المركزي، مما يجعل المؤسسات أكثر أمانًا من خلال إدارة تفاعلاتها عبر المؤسسات الحديثة بسلاسة. وهي تطبق السياق والذكاء طوال دورة حياة الهوية، وتغطي البنية التحتية السحابية والتقليدية والبيانات وتطبيقات SaaS للقضاء على التهديدات المتعلقة بالهوية. توفر Delinea بشكل فريد تفويضًا ذكيًا لجميع الهويات، مما يسمح بتحديد هوية المستخدم بدقة، وتخصيص الوصول المناسب، ومراقبة التفاعل، والاستجابة السريعة للمخالفات. تعمل منصة Delinea على تسريع عملية التبني وتعزيز الإنتاجية، حيث يتم النشر في غضون أسابيع، وليس أشهر، وتتطلب 10% فقط من الموارد مقارنة بالمنافسين. اكتشف المزيد عن Delinea على Delinea ، و LinkedIn ، و X ، و YouTube .

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