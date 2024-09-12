ارتفاع الأسهم الاوروبية بأكثر من 1% في المستهل مع ترقب قرار الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب الأسواق قرار المصرف المركزي لمنطقة اليورو بشأن تكاليف الاقتراض في وقت لاحق اليوم.
وقفز مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.20% إلى 514 نقطة، مع صعود أسهم قطاعي التكنولوجيا والتعدين بأكثر من 2% لكل منهما.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.23% إلى 8294 نقطة، و”داكس” الألماني 1.19% إلى 18549 نقطة، و”كاك” الفرنسي بنسبة 1.12% إلى 7480 نقطة.
جاء هذا الانعاش في أداء الأسواق الأوروبية بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس (0.25%) إلى 3.50% في اجتماعه المقرر عقده اليوم، بعد تثبيتها في الاجتماع السابق، وخفضها بنفس القدر في يونيو الماضي.
وعلى صعيد آخر، هبط سهم“روش” السويسرية بنسبة 4.43% إلى 256.90 فرنك، بعدما قالت صانعة الأدوية أمس الأربعاء إن النتائج الإيجابية للتجارب الأولية لعقار علاج السمنة الذي تعمل على تطويره كانت مبنية على اختباره على 6 حالات فقط.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108665550
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