ارتفاع الأسهم الاوروبية بأكثر من 1% في المستهل مع ترقب قرار الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب الأسواق قرار المصرف المركزي لمنطقة اليورو بشأن تكاليف الاقتراض في وقت لاحق اليوم.

وقفز مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.20% إلى 514 نقطة، مع صعود أسهم قطاعي التكنولوجيا والتعدين بأكثر من 2% لكل منهما.

موضوعاتالصين تُهدد باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على قانون أمريكي أبوظبي تمنح اتفاقية امتياز الإنتاج في منطقة الرويس لشركة هندية بنك التنمية الصيني يشتري 80 طائرة إيرباص جديدة من طراز“نيو إيه 320

وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.23% إلى 8294 نقطة، و”داكس” الألماني 1.19% إلى 18549 نقطة، و”كاك” الفرنسي بنسبة 1.12% إلى 7480 نقطة.

جاء هذا الانعاش في أداء الأسواق الأوروبية بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس (0.25%) إلى 3.50% في اجتماعه المقرر عقده اليوم، بعد تثبيتها في الاجتماع السابق، وخفضها بنفس القدر في يونيو الماضي.

وعلى صعيد آخر، هبط سهم“روش” السويسرية بنسبة 4.43% إلى 256.90 فرنك، بعدما قالت صانعة الأدوية أمس الأربعاء إن النتائج الإيجابية للتجارب الأولية لعقار علاج السمنة الذي تعمل على تطويره كانت مبنية على اختباره على 6 حالات فقط.





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