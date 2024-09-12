أبوظبي تمنح اتفاقية امتياز الإنتاج في منطقة الرويس لشركة هندية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية عن منح اتفاقية امتياز الإنتاج في منطقة الرويس لصالح شركة أورجا بهارات بي تي إي ليمتد – أبو ظبي، وهي شركة مملوكة من قبل شركة النفط الهندية المحدودة وشركة بهارات للبترول المحدودة القائمة في جمهورية الهند.
ووفقا لبيان مكتب أبو ظبي الإعلامي، تمكنت الشركة بعد حصولها على امتياز الاستكشاف في مارس 2019 من إتمام مرحلة الاستكشاف باستثمارات تزيد قيمتها عن 164 مليون دولار.
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وبموجب الاتفاقية، ستحصل شركة أورجا بهارات بي تي إي على نسبة 100% من حقوق امتياز الإنتاج في منطقة الامتياز التي تصل مساحتها إلى 6,16 ألف كيلومتر مربع.
وكانت عمليات التنقيب التي قامت بها الشركة خلال فترة الاستكشاف قد أظهرت نتائج إيجابية في المنطقة البرية رقم1 ضمن منطقة الرويس البالغة مساحتها 38 كيلومتر مربع والواقعة ضمن منطقة الامتياز.
وتحتوي هذه المنطقة على موارد تقليدية وغير مطورة للنفط والغاز، ستسهم في دفع جهود تطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية، وزيادة الاحتياطيات النفطية، فضلًا عن دعمها لجهود التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108665549
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