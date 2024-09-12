أبوظبي تمنح اتفاقية امتياز الإنتاج في منطقة الرويس لشركة هندية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية عن منح اتفاقية امتياز الإنتاج في منطقة الرويس لصالح شركة أورجا بهارات بي تي إي ليمتد – أبو ظبي، وهي شركة مملوكة من قبل شركة النفط الهندية المحدودة وشركة بهارات للبترول المحدودة القائمة في جمهورية الهند.

ووفقا لبيان مكتب أبو ظبي الإعلامي، تمكنت الشركة بعد حصولها على امتياز الاستكشاف في مارس 2019 من إتمام مرحلة الاستكشاف باستثمارات تزيد قيمتها عن 164 مليون دولار.

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وبموجب الاتفاقية، ستحصل شركة أورجا بهارات بي تي إي على نسبة 100% من حقوق امتياز الإنتاج في منطقة الامتياز التي تصل مساحتها إلى 6,16 ألف كيلومتر مربع.

وكانت عمليات التنقيب التي قامت بها الشركة خلال فترة الاستكشاف قد أظهرت نتائج إيجابية في المنطقة البرية رقم1 ضمن منطقة الرويس البالغة مساحتها 38 كيلومتر مربع والواقعة ضمن منطقة الامتياز.

وتحتوي هذه المنطقة على موارد تقليدية وغير مطورة للنفط والغاز، ستسهم في دفع جهود تطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية، وزيادة الاحتياطيات النفطية، فضلًا عن دعمها لجهود التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.





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