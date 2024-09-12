15 أكتوبر.. عمومية إي فاينانس تبحث توزيعات الأرباح - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعت شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية يوم 15 أكتوبر المقبل؛ لمناقشة اعتماد القوائم المالية المستقلة عن النصف الأول من العام الجاري، ومشروع توزيع الأرباح المقترح عن الفترة.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 19.7 قرشًا عن النصف الأول من العام الجاري.
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ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 0.197 جنيه للسهم، على أن يتم عرض المقترح على الجمعية العامة العادية لاعتماده.
وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 784.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 726.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
ارتفعت أرباح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنسبة 65.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 472.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 285.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات 767.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خلال توزيعات مجانية.
وقررت العمومية استخدام 231.1 مليون جنيه من الاحتياطيات الظاهرة في القوائم المالية 2023 لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 924.4 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه.
وبزيادة قدرها 231.1 مليون جنيه موزعة على 462.2 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشًا توزيع على المساهمين كأسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم.
وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 56.4% خلال العام الماضي، لتصل 1.267 مليار جنيه، مقارنة بربح 809.7 مليون جنيه في العام الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 3.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.64 مليار جنيه في 2022.
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