الأصناف الجديدة تدعم مستهدفات صادرات التمور

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف الخطة القومية للتمور، زراعة 5 ملايين نخلة من نوع المجدول الذى يعد عالى القيمة ومرتفع العائد.

قال عادل الغندور، عضو جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا)، رئيس مجلس التمور فى الجمعية، إنَّ سعر طن بلح المجدول يتراوح بين 6 و15 ألف دولار، بينما إنتاجية الفدان تتراوح بين 4 و5 أطنان، مشيراً إلى أن هناك ميزة أخرى فى البلح المجدول وهى إمكانية حفظه بدرجة حرارة سالب 18، والتى تتيح حفظه طول العام وتصديره فى أى وقت عكس الأصناف الأخرى التى تفتقد تلك الميزة.

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أضاف أنه تمت زراعة نحو 7 ملايين نخلة من جميع الأنواع، ما يدعم زيادة صادرات التمور خلال الموسم الحالى، مشيراً إلى ظهور بشائر المحصول من أصناف تشهد إقبالاً من الأسواق الخارجية، بما يدعم زيادة الصادرات الزراعية الطازجة بنسبة كبيرة.

وتشمل الأصناف المزروعة حالياً البلح البرحى الذى يتراوح سعره بين3 و4 آلاف دولار للطن وإنتاجية الفدان منه تتراوح بين 25 و30 طناً.

اوضح أن السوق الأوروبى من أهم الأسواق بجانب دول أفريقية كما تم فتح السوق الصينى، مشيراً إلى أن الأصناف المحلية مثل ((السيوى)) و((الصعيدى)) يتم تصديرها لدول مثل المغرب وإندونيسيا.

ذكر ((الغندور))، أن زراعة أصناف عالية القيمة تدعم زيادة الصادرات خلال الموسم الحالى بنسب تتراوح بين 20 و30%، لافتاً إلى إنتاج أصناف أخرى مثل البلح الزغلول والسمانى، والتى لا يوجد طلب خارجى عليها بجانب أصناف أخرى منها ((الصعيدى والسيوى)) منخفضة السعر لنحو ألف جنيه للطن.

أضاف أن الجمعية تدعم تدريب المهندسين والمتعاملين مع النخل على خدمة رأس النخلة، وذلك من خلال أكاديمية متخصصة للتدريب مثل الدول المنافسة، ومنها أمريكا، وإسرائيل، والأردن وغيرها من الدول بجانب ميكنة التعامل مع النخل لضمان منتج صالح للتصدير، مشيراً إلى تأهيل 2 إلى 3 آلاف متدرب خلال العام الواحد.

أوضح ((الغندور))، أن مصر تسعى للتوسع أيضاً فى صادرات منتجات التمور، ومنها دبس التمور والعجوة، مشيراً إلى وجود مستثمرين يستهدفون التوسع فى تلك المنتجات، وتم توفير أراضٍ بإيجار منخفض بالتنسيق مع بعض المحافظين فى المحافظات المنتجة للبلح.

وتعتبر مصر الأولى عالمياً فى إنتاج التمور بما يتخطى 1.8 مليون طن سنوياً، تشكل 13.5% من إنتاج الفاكهة المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه، وهى تمثل 18% من الإنتاج العالمى، و24% من الإنتاج العربى، إذ تنتج الدول العربية 72% من تمور العالم.

وقال خالد الهجان، رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنَّ زيادة صادرات التمور خلال الموسم الحالى مرهونة بتوقف الهجمات بالبحر الأحمر، واستقرار الأوضاع الأمنية، متوقعاً زيادتها فى تلك الحالة بنسبة تصل إلى 10%.

أضاف أن صادرات مصر من التمور تقدر بنحو 50 ألف طن من التمور الطازجة، و15 ألف طن من المصنع، لافتاً إلى أن المجلس بدأ الموسم الماضى دخول أسواق جديدة مثل الصين وأوروبا والبرازيل وأوكرانيا.

وتابع: ((ثمة تحسن فى إنتاجية المحصول))، مشيراً إلى أن المجلس فى انتظار موافقة الجهات المختصة على الاستراتيجية المقترحة للنهوض بصادرات التمور.

وتستهدف استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور فى مصر ((2024- 2029))، وصول عائدات صادرات التمور المصرية إلى نحو 500 مليون دولار سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال هشام المصرى، رئيس مجلس إدارة شركة أورينت جروب للصناعات الغذائية، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنَّ الأسواق التصديرية للتمور بها تشبع من الموسم الماضى، من مختلف المناشئ، ما سيؤثر على الصادرات خلال الموسم الحالى.

وأوضح أن تراجع جودة المنتج المصرى بسبب معاملات ما قبل وبعد موسم الحصاد، حصره فى عدة أسواق تقليدية وقلص فرص التوسع فى الأسواق الكبرى الأخرى مثل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى واليابان وكوريا والصين والهند.

أشار ((المصرى))، إلى أن سعر المنتج المصرى حالياً منافس جداً، ولكن لا يوجد طلب خارجى فى الوقت الحالى، موضحاً أن الشركة تستهدف الحفاظ على معدلات التصدير عند الموسم السابق بكمية 18 ألف طن.

وأكد أهمية دور الإرشاد الزراعى فى توعية المزارعين بالتعامل مع المحصول، خاصة أن نحو 85% من الإنتاج من الأصناف التقليدية مثل السيوى والصعيدى بيد صغار المزارعين.

وتسعى الشركات لتقديم الدعم اللازم للمزارعين قدر الإمكان، ولكن يبقى الدور الأكبر للإرشاد الزراعى والجمعيات الزراعية والتعاونيات.

أوضح ((المصرى))، أن الشركة تصدر للعديد من الدول مثل دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبى بجانب تركيا التى تعد حالياً مركزاً إقليمياً لتجارة التمور لمصر وللعديد من الدول المنتجة الأخرى.

وكشف أن مصنعات التمور تواجه أيضاً معوقات تتمثل فى عدم وجود مواصفة قياسية؛ بسبب الاعتماد على تمور درجة ثانية وثالثة فى التصنيع، وتعدد الجهات الرقابية مثل التموين والصحة.